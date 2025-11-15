India: esplosione in una stazione di polizia. Oltre 9 morti e 29 feriti

AgenPress. Almeno nove persone sono state uccise e 29 ferite nell’esplosione in una stazione di polizia nella parte indiana del Kashmir. La maggior parte delle vittime erano agenti di polizia, compresi agenti della scientifica che stavano esaminando gli esplosivi sequestrati.

L’intensità dell’esplosione è stata talmente potente che alcune parti dei corpi sono stati recuperati a circa 100-200 metri dalla stazione di polizia.

L’esplosione avviene quattro giorni dopo che un’autobomba nella capitale indiana, Nuova Delhi, ha ucciso almeno otto persone: il governo indiano lo ha descritto come un attacco terroristico.

India e Pakistan, due paesi confinanti in possesso di armi nucleari, combattono da decenni guerre periodiche per la regione contesa del Kashmir, che entrambi rivendicano interamente ma lo controllano solo parzialmente.