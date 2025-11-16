Accordo tra Ucraina e Grecia per le forniture di gas

AgenPress. Kiev e Atene hanno stipulato accordi sul finanziamento delle importazioni di gas, ha affermato Zelensky. L’accordo fornirà quasi 2 miliardi di euro necessari per compensare le perdite di produzione di gas ucraino causate dagli attacchi russi.

Il governo ucraino, gli alleati europei e le banche europee stanno collaborando per finanziare le importazioni di gas, ha affermato Zelensky. Anche la Commissione europea, la Norvegia, le banche ucraine e gli Stati Uniti stanno lavorando per garantire il finanziamento del fabbisogno energetico dell’Ucraina.

L’Ucraina sta inoltre collaborando con i partner polacchi per garantire un contratto a lungo termine con l’Azerbaigian, ha affermato Zelensky.

L’accordo sul gas con la Grecia arriva mentre la Russia continua a colpire le città e le infrastrutture energetiche ucraine, nell’ambito di una campagna volta a far sprofondare il Paese nell’oscurità e nel freddo prima dell’inverno.

Solo nelle ultime due settimane, l’Ucraina ha dovuto affrontare attacchi di massa devastanti che hanno inflitto gravi danni alle infrastrutture energetiche: gli attacchi russi dell’8 e del 14 novembre hanno colpito strutture critiche e causato blackout diffusi in tutta l’Ucraina.

La guerra della Russia all’energia è stata esacerbata da una crisi interna: un importante scandalo di corruzione che ha coinvolto alti funzionari governativi, tra cui stretti collaboratori di Zelensky, che hanno ricevuto tangenti dagli appaltatori delle aziende energetiche statali.

Zelensky ha annunciato che Kiev sta avviando una revisione completa delle aziende energetiche statali ucraine.