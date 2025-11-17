type here...

Ucraina: Rojc (Pd), Orban e Salvini d’accordo per resa Kiev

Breaking news
redazione
Da redazione
AgenPress. “Orban e Salvini sono d’accordo sul fatto che l’Europa deve abbandonare l’Ucraina e che l’unica soluzione è la resa. Dice a noi europei che in sostanza non abbiamo nessun futuro, nessuna speranza, che non c’è alternativa al ricatto energetico e nucleare, alla sottomissione a Putin. Questo è esattamente ciò che Orban ha fatto del suo paese, un vassallo della Russia e una pedina di Trump. E questo è il menù che Salvini propone all’Italia. La destra non può essere questa svendita all’asta del nostro Paese”.

Lo afferma la segretaria della commissione Politiche europee del Senato Tatjana Rojc, dopo che il premier ungherese ungherese Viktor Orbán ha sostenuto che l’Ucraina non ha “alcuna possibilità” di vincere nella guerra con la Russia e ha definito il sostegno finanziario dell’Ue al Paese “semplicemente folle”.

