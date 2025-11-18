type here...

Ponte sullo Stretto, Bonelli (AVS): “Nessuna questione ideologica, Salvini non rispetta le leggi. Temo che il ponte non si farà”

Politica
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Nuovo stop al Ponte sullo Stretto? Non c’è nessun no ideologico. La Corte dei Conti è prevista dalla Costituzione per tutelare i conti pubblici e applicare correttamente le leggi dello Stato. Ci troviamo di fronte a un progetto che Salvini ha voluto approvare senza un parere tecnico di nessun organismo dello Stato. Non vedo questioni ideologiche, semmai ce le ha Salvini, che sembra voler governare ignorando le leggi facendo il padrone.

Il mio consiglio? Mandare il progetto alla valutazione tecnica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, come avviene in tutti i Paesi del mondo, per evitare uno spreco di denaro pubblico da 14 miliardi di euro. Io penso che andrà a finire male questa vicenda. Non se ne farà niente? Temo, temo”.

Lo ha dichiarato Angelo Bonelli, coportavoce di Europa Verde e deputato di AVS, intervenendo oggi a Italia No Limits su Giornale Radio.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits