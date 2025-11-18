Ponte sullo Stretto, Bonelli (AVS): “Nessuna questione ideologica, Salvini non rispetta le leggi. Temo che il ponte non si farà”

AgenPress. “Nuovo stop al Ponte sullo Stretto? Non c’è nessun no ideologico. La Corte dei Conti è prevista dalla Costituzione per tutelare i conti pubblici e applicare correttamente le leggi dello Stato. Ci troviamo di fronte a un progetto che Salvini ha voluto approvare senza un parere tecnico di nessun organismo dello Stato. Non vedo questioni ideologiche, semmai ce le ha Salvini, che sembra voler governare ignorando le leggi facendo il padrone.

Il mio consiglio? Mandare il progetto alla valutazione tecnica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, come avviene in tutti i Paesi del mondo, per evitare uno spreco di denaro pubblico da 14 miliardi di euro. Io penso che andrà a finire male questa vicenda. Non se ne farà niente? Temo, temo”.

Lo ha dichiarato Angelo Bonelli, coportavoce di Europa Verde e deputato di AVS, intervenendo oggi a Italia No Limits su Giornale Radio.