Ponte sullo Stretto, Ciucci: “Auspico che i due procedimenti della Corte dei Conti vengano esaminati insieme”

AgenPress. “Auspico che i due procedimenti della Corte dei Conti, che riguardano praticamente lo stesso oggetto, possano essere uniti e valutati contemporaneamente. Esaminarli separatamente rischierebbe di rallentare le tempistiche del progetto”.

Lo ha detto Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, intervenendo oggi a “Italia No Limits”, programma condotto da Roberto Poletti sulla FM di Giornale Radio.

“Siamo in una situazione particolare – ha spiegato Ciucci – perché abbiamo ricevuto due rifiuti di registrazione, ma ancora non conosciamo le motivazioni, che attendiamo per integrare quanto già presentato e ottenere una registrazione piena, non con riserva . È singolare avere una decisione senza poter leggere le ragioni, che per noi sono indispensabili per formulare una risposta efficace e andare avanti”.

“Lo stop è uno solo, non due – ha proseguito –: il secondo provvedimento è semplicemente la prosecuzione del primo, ma anche in questo caso senza conoscere le motivazioni . Se fosse stato possibile esaminare contestualmente i due atti, che la stessa Corte dei Conti definisce funzionalmente collegati, si sarebbe risparmiato tempo e si sarebbe potuto decidere più rapidamente come procedere. Attendiamo le motivazioni e siamo convinti di poter integrare quanto necessario per ottenere la piena registrazione”.

