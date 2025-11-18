type here...

Ponte sullo Stretto, il sottosegretario Morelli (Lega): “Se i lavori non partono entro la primavera, qualcuno gioca contro il Ponte”

AgenPress. “Nuovo stop per il Ponte sullo Stretto? Di fronte a un’opera così importante è chiaro che le amministrazioni possano avere dei dubbi. L’auspicio è che, a seguito delle motivazioni della Corte dei Conti, si possano trovare tutte le opzioni per superare le criticità.

Ma è evidente che, se i lavori non dovessero partire entro la prossima primavera, significherebbe che alcune istituzioni si stanno mettendo di traverso per la realizzazione di questa grande opera. Questo dimostrerebbe che qualcuno gioca contro il Ponte e che il Deep State è contrario allo sviluppo del Paese”.

Lo ha detto Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenendo oggi a Italia No Limits, programma condotto da Roberto Poletti sulla FM di Giornale Radio.

