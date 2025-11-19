type here...

Bologna: scoperta cartomante abusiva con reddito di cittadinanza. Frode fiscale per oltre 200 mila euro

Cronaca
AgenPress. Prosegue senza sosta l’attività dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna volta al contrasto dell’evasione fiscale e delle indebite percezioni di erogazioni pubbliche.

Da un attivo monitoraggio della rete internet, le fiamme gialle felsinee, hanno individuato un profilo fake riconducibile ad una donna bolognese classe ’69 che, dalla pandemia, adescava una variegata tipologia di utenza e fasce di età, pubblicizzando un’attività di cartomanzia ed astrologia a pagamento presso la propria abitazione.

L’attività “imprenditoriale”, svolta senza alcuna autorizzazione, ha consentito alla sedicente maga di evadere il fisco per oltre 150 mila euro, effettuando clandestinamente incontri e consulti con circa 3000 clienti, sia residenti in città che fuori Regione.

All’esito degli accertamenti, i finanzieri hanno inoltre scoperto che il nucleo familiare della cartomante ha beneficiato, nel corso degli anni, sia del reddito di cittadinanza che dell’assegno di inclusione, per un importo pari a circa 40 mila euro.

