Rojc (Pd): da dieci anni Mattarella garante di tutti

AgenPress. “Il presidente Mattarella è da oltre dieci anni garante di tutti, punto di equilibrio costituzionale per ogni governo in carica, riferimento per tutte le istituzioni in Italia e nel mondo. Inquietanti le modalità dell’attacco, sferrato dal capogruppo Bignami mentre il Capo dello Stato e del Governo erano riuniti nel Consiglio supremo di Difesa.

Bignami spieghi i moventi del suo atto gravissimo, che di fatto indebolisce l’assetto della Repubblica attraverso il suo massimo rappresentante”.

Lo afferma la segretaria della commissione Politiche europee del Senato Tatjana Rojc (Pd), dopo le dichiarazioni del capogruppo FdI alla Camera Galeazzo Bignami, che hanno fatto esplodere un caso con il Quirinale.