type here...

Rojc (Pd): da dieci anni Mattarella garante di tutti

Politica
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Il presidente Mattarella è da oltre dieci anni garante di tutti, punto di equilibrio costituzionale per ogni governo in carica, riferimento per tutte le istituzioni in Italia e nel mondo. Inquietanti le modalità dell’attacco, sferrato dal capogruppo Bignami mentre il Capo dello Stato e del Governo erano riuniti nel Consiglio supremo di Difesa.

Bignami spieghi i moventi del suo atto gravissimo, che di fatto indebolisce l’assetto della Repubblica attraverso il suo massimo rappresentante”.

Lo afferma la segretaria della commissione Politiche europee del Senato Tatjana Rojc (Pd), dopo le dichiarazioni del capogruppo FdI alla Camera Galeazzo Bignami, che hanno fatto esplodere un caso con il Quirinale.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits