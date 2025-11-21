type here...

Mostra temporanea: “Le voci silenziate – La violenza contro le donne israeliane il 7 ottobre”

AgenPress. L’Unione Giovani Ebrei d’Italia promuove, a piazza San Carlo dalle ore 16:00 alle ore 19:00, la  mostra temporanea “Le voci silenziate – La violenza contro le donne israeliane il 7 ottobre”, per riportare l’attenzione su una delle pagine più tragiche e spesso ignorate del conflitto in Medio Oriente: le violenze sessuali commesse contro le donne israeliane durante l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023.

Attraverso pannelli informativi e testimonianze documentate, l’esposizione ricostruisce l’uso sistematico della violenza sessuale come arma di guerra e crimine contro l’umanità. Le prove raccolte – video diffusi dai terroristi, testimonianze oculari, dati forensi e confessioni – raccontano aggressioni brutali, stupri di massa e umiliazioni inflitte con l’obiettivo di colpire l’identità nazionale e infliggere una ferita collettiva.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rompere il silenzio che ha avvolto queste atrocità e di restituire dignità e voce alle vittime attraverso un percorso visivo che denuncia, informa e invita alla consapevolezza.

