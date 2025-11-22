type here...

Bologna, Borgonzoni: “Città vittima di un’altra triste pagina di violenza. Cultura e sport sono ponti”

AgenPress. “Lo sport e la cultura sono ponti: solo nelle menti più piccole possono trasformarsi in terreno di violenza. Purtroppo in queste ore Bologna si tinge di un’altra triste pagina di intolleranza e violenza, con bombe carta, delinquenti con il volto coperto, oggetti lanciati dai cantieri durante il corteo in pieno centro organizzato per protestare contro la partita Virtus-Maccabi.

Parliamo di gruppi di violenti, che in nome della pace aggrediscono gli agenti e vandalizzano una città, obbligando i bolognesi a stare rinchiusi in casa con la speranza di non trovare a fine manifestazione le loro auto o i loro negozi distrutti. Come noi ci auguriamo che non venga vandalizzato nessun bene culturale.

Certo è che, se cose del genere accadono sempre nelle stesse città e in particolare a Bologna, qualche seria riflessione dovremmo farla tutti”.

Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, che infine aggiunge: “Fuori questi delinquenti dalla città: questo è il vero coro che da bolognese mi sento di fare”.

