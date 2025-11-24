type here...

Giovanni Diamanti (Youtrend), Lega in Veneto: dati chiari con qualche sorpresa

Politica
redazione
Da redazione
AgenPress. Giovanni Diamanti, Presidente Youtrend oggi in Consiglio Regionale del Veneto con l’Osservatorio Elettorale Veneto, commenta così i primi dati sulle elezioni regionali.

“Prima lista è ormai evidente sarà la Lega, che supera Fratelli d’Italia con vantaggio molto ampio. Una sorpresa rispetto alle anticipazioni è il probabile ingresso di Szumski, che probabilmente non sarà neanche l’unico della sua lista a passare”.

“Dato negativo per tutti è sicuramente l’affluenza: 5 anni fa fu molto elevata in Veneto, quando – in era post-covid – i cittadini si avvicinano di nuovo alle istituzioni. Oggi invece questo traino manca, e assistiamo a un calo impressionante per una regione che fino ad oggi è sempre stata diversa in questo, con dati più alti della media”.

“Il calo maggiore lo vediamo a Rovigo e a Venezia, poi a Verona. Tengono relativamente Belluno e Treviso. Interessante è che il calo è tendenzialmente omogeneo tra comuni grandi e piccoli, quindi indipendente dalla dimensione del comune.
Quello che vediamo è il peggior dato di affluenza nella storia regionale del veneto — e rientra nella top ten a livello nazionale delle regionali con dati di affluenza peggiori”.

