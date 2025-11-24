Regionali, Battisti (PD): “Centrosinistra unito vince. Alternativa credibile alla destra di Meloni”

AgenPress. “L’affermazione del centrosinistra nelle elezioni regionali di Campania e Puglia è un segnale politico chiaro per il Paese: quando il centrosinistra si presenta unito, è competitivo e capace di vincere. Gli elettori hanno mostrato con forza che esiste un’alternativa concreta alla destra guidata da Giorgia Meloni”.

Lo dichiara la consigliera regionale del Lazio del Partito Democratico, Sara Battisti, commentando i risultati delle urne.

“Il voto – prosegue Battisti – premia una proposta politica plurale, radicata nei territori, in grado di parlare alle comunità e di offrire serietà, competenza e visione. È la conferma che il campo largo non è uno slogan, ma un progetto reale. Quando il nostro fronte supera divisioni e particolarismi, torna ad essere punto di riferimento. Campania e Puglia mostrano la strada: collaborazione, responsabilità, capacità di costruire un progetto comune”.

“Questa vittoria – conclude – rafforza un indirizzo nazionale che mette al centro i bisogni reali del Paese: una sanità pubblica che torni a funzionare, risposte all’emergenza abitativa, risposte alle tante vertenze occupazionali, un salario minimo che garantisca dignità, la transizione ecologica a sostegno dello sviluppo economico. Sono le vere urgenze dell’Italia, ed è su questi temi che i cittadini riconoscono una reale proposta del centrosinistra”.