Regionali: Rojc (Pd), risultato Manildo in Veneto vale molto

AgenPress. “Giusto congratularsi con i vincitori Decaro e Fico ma chi vive e combatte le battaglie politiche al nord sa quanto vale il risultato di Manildo in Veneto. La ricucitura fatta con i territori e le forze politiche e sociali ha ridato fiducia in una regione che da troppo tempo sembra fuori portata.

Da segnalare anche il risultato del Pd che rimane pilastro imprescindibile per costruire l’unità di un’alternativa credibile. Buon lavoro a Giovanni Manildo autorevole capo di quella che sarà un’opposizione intransigente e concreta”.

Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), in relazione al risultato ottenuto dal centrosinistra guidato da Giovanni Manildo, alle elezioni regionali in Veneto.