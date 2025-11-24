Youtrend. In Veneto secondo miglior risultato di sempre per il centrodestra

AgenPress. “I dati storici ci dicono che questo è il secondo miglior risultato di sempre per la coalizione di centrodestra, che fa meglio di Zaia nel sia 2015 che nel 2010”. Il commento sui primi dati delle regionali venete di Giovanni Diamanti, Presidente di Youtrend, oggi in Consiglio Regionale del Veneto con l’Osservatorio Elettorale Veneto.

“Per il centrosinistra consideriamo che è il miglior quarto risultato in regione: non eccezionale, ma cresce rispetto alle ultime due regionali. Nonostante la sorpresa di Szumski, il dato sugli altri candidati è tra più bassi di sempre – solo il 7%”.

“Qui registriamo una differenza tra comuni grandi e piccoli: nei comuni capoluogo Stefani è in vantaggio 52% a 43%. Un dato che aumenta al 63-31% nei comuni con più di 15mila abitanti, e che tocca il 68-23% nei comuni sotto i 15mila. Questo conferma quello che già sappiamo sul PD, che si è orientato ad essere un partito delle città”.

“Questo ci dice una cosa: la forza del centrodestra sta nelle liste nei piccoli comuni. Qui sono i candidati a trainare il partito, al contrario di quello che succede nei grandi centri, dove prevale il voto di opinione”.