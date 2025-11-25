Giornata contro la violenza sulle donne, il messaggio del Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni

AgenPress. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il Ministero della Cultura rinnova il proprio impegno nel promuovere valori fondati sul rispetto, l’uguaglianza e la dignità di ogni persona. La scuola, insieme al mondo dell’audiovisivo, rappresenta uno spazio fondamentale per guidare i più giovani al riconoscimento dei segnali di violenza, decostruire gli stereotipi e favorire relazioni basate sulla parità.

All’interno di questo impegno, un ruolo decisivo è svolto dal Piano Cinema per la Scuola, che negli ultimi due anni ha introdotto una premialità specifica per quei progetti incentrati proprio sul tema della violenza di genere, della prevenzione e dell’educazione emotiva. Laboratori audiovisivi, cortometraggi, percorsi di narrazione e iniziative interdisciplinari hanno coinvolto migliaia di studenti, offrendo strumenti concreti per comprendere, raccontare e contrastare le molte forme di violenza che ancora oggi colpiscono le donne e non solo.

Ad oggi, sono nove i progetti sostenuti dal Piano in questa specifica linea tematica, con il coinvolgimento di scuole di diversi territori in percorsi formativi, laboratori audiovisivi e produzioni originali.

A partire dal prossimo anno, per rafforzare ulteriormente il dibattito su una piaga ancora tragicamente presente nel nostro Paese il punteggio di premialità dedicato a queste iniziative sarà aumentato.

A questo impegno si affianca il concorso “Da uno sguardo” – promosso congiuntamente dal Ministero della Cultura, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne attraverso il linguaggio del cinema. Nell’edizione 2024/2025 il concorso ha registrato una partecipazione record, con 225 progetti candidati da istituti scolastici di tutta Italia. I vincitori sono stati premiati durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in un contesto di grande rilevanza simbolica e istituzionale.

“Vedere, ascoltare, creare immagini e storie permette ai ragazzi di riconoscere le dinamiche della violenza, di affrontarle senza paura e di sviluppare una maggiore empatia e responsabilità. In questa giornata, il Ministero della Cultura ribadisce l’importanza di continuare a sostenere percorsi che aiutino i nostri ragazzi a diventare cittadini più consapevoli, capaci di difendere la dignità delle donne e di costruire una società libera da ogni forma di sopraffazione” il commento del Sottosegretario di Stato alla Cultura Lucia Borgonzoni.