Una certa destra culturale toppa su Pasolini conservatore. Non lo conoscono. Non lo hanno mai letto

AgenPress. La polemica è aperta. Se se serve a far discutere perché non si hanno altri argomenti più consoni alla politica culturale della destra lo si faccia. Ma con criterio, con consapevolezza critica, con conoscenza profonda si cosa era la cultura di destra degli anni Sessanta-Novanta.

Se così è si dovrebbero leggere le storie del Sindacato Libero Scrittori Italiani e i diversi saggi di Francesco Grisi, di Giano Accame, di Fausto Gianfranceschi, di Giuseppe Prezzolini, di Claudio Quarantotto, di Alfredo Cattabiani e tutto il repertorio Rusconi (parlo soltanto di alcuni pensatori che non ci sono più). È storia vera non parole in libertà.