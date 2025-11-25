Violenza donne. Croce Rossa, Valastro: “Aggressioni verbali e fisiche segnano tante vite in maniera indelebile”

AgenPress. “Sono tante le donne che, ogni giorno, subiscono violenze. Aggressioni verbali e fisiche che segnano la loro vita per sempre, in maniera indelebile. 85 donne sono state vittime di omicidio volontario nel 2025. Nonostante il calo rispetto ai dati dello scorso anno, la situazione resta preoccupante poiché l’incidenza di questi valori sul numero totale degli omicidi consumati è la più alta mai registrata”.

Queste le parole di Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“Le Volontarie e i Volontari della CRI sono delle vere e proprie sentinelle sul territorio: sono formati per riconoscere i segnali, a volte nascosti, di tanta sofferenza e dare voce ad ogni vittima di violenza. Sensibilizzano inoltre intere comunità al rispetto dei Diritti umani, delle libertà individuali, della vita, con un’opera umanitaria volta a prevenire ogni forma di odio e a promuovere il dialogo come unico strumento di confronto, attorno al quale gettare le basi di una società equa e sostenibile”.