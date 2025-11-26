type here...

Elezioni Regionali. De Magistris: “Ma come si fa ad esultare con questo astensionismo?”

Politica
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

Io il prossimo anno penso di candidarmi a Napoli, lo faccio proprio perchè Manfredi è pessimo

AgenPress. “Le tre elezioni regionali hanno dato un esito scontato che non condizionerà assolutamente il governo. Parlo per la Campania, sono state le più brutte elezioni da quando seguo la politica. Io sono preoccupato perché l’astensionismo sta diventando un fatto culturale, e i leader politici sono contenti perché meno gente vota e più il loro potere non crolla. A Napoli ha votato solo il 39%, non si può esultare. Hanno fatto una campagna bruttissima in Campania, non si è parlato di idee e programmi ma solo di poltrone e posti di potere”.

Così Luigi De Magistris, politico e già magistrato, durante il suo intervento su Radio Cusano Campus, nel programma “Battitori Liberi”, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano.

“Per Fico in Campania ci sono due insidie: l’inesperienza e un campo largo slabbrato, la totale incoerenza della coalizione. C’è di tutto, gente che ha sempre detto cose molte diverse e si è sempre odiata, da De Luca a Fico, Mastella, Renzi. Mi auguro di essere smentito ma sono preoccupato – ha continuato l’ex Sindaco di Napoli – Il campo largo non deve essere solo partitico, ma deve aprirsi anche a chi non si sente più rappresentato, il Paese reale, sindaci, associazioni, chi lotta contro le mafie. Oggi questi interessi non si sentono rappresentati e sono la parte più bella di questo Paese”.

“Al referendum voto no, sono contrario alla separazione delle carriere, anche perché come ha detto maldestramente Nordio l’obiettivo alla fine è sottoporre il PM al controllo politico, e questo è inaccettabile – ha concluso De Magistris – Io il prossimo anno penso di candidarmi a Napoli, lo faccio proprio perchè Manfredi è pessimo. Abbiamo parlato della politica vicina al popolo e lui è vicino solo al palazzo, il popolo non lo vede neanche con il binocolo. Partirò con una coalizione civica, anche perchè alle comunali si vota tanto la persona, la coalizione, il programma”.
- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits