Ucraina: Rojc (Pd), diamo una mano a Tajani sabotato da Salvini

AgenPress. “Con questo Governo siamo così messi male che bisogna dare una mano al ministro Tajani nel rintuzzare il sabotaggio del suo pari grado Salvini. Certo non sorprende che il capo della Lega festeggi se Trump e Putin vogliono banchettare alle spalle dell’Europa.

Forse il ridimensionamento elettorale e le nuove turbolenze dentro la maggioranza lo inducono ad alzare i toni ma ci sono limiti pericolosi da superare, solo che Salvini ricordi l’avvertimento secondo cui ‘se non sei al tavolo, sei nel menu’. Vale per l’Ucraina, l’Europa e non meno per l’Italia”.

Lo afferma la segretaria della commissione Politiche Ue al Senato Tatjana Rojc (Pd), dopo che il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha risposto che “fa bene l’Europa ad essere presente” al collega ministro dei Trasporti Matteo Salvini, secondo cui invece bisogna “lasciare che parlino Trump, Zelensky e Putin senza invasioni di campo di Bruxelles, Parigi o Berlino”.