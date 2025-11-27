type here...

Conte: “Confronto con Meloni ad Atreju? Non mi sottraggo io ci sono”

AgenPress. Avevo sondato la possibilità di un confronto con Meloni ad Atreju anche nelle precedenti edizioni e mi fu risposto di no. Ora leggo che la Premier accetta di confrontarsi a patto che sul palco ci siamo sia io che Schlein.

Per me va sempre bene confrontarsi e dirsi le cose come stanno. Anche in “trasferta”, davanti a un pubblico che ho rispettato anche quando ero Presidente del Consiglio e Fratelli d’Italia non era forza di maggioranza. Non mi sottraggo certo oggi. Ci sono!

E’ quanto dichiara, in una nota, il Presidente del M5S Giuseppe Conte.

