Verso il riconoscimento costituzionale dell’Inno nazionale

Il 22 giugno 2026, alle ore 10.30, presso la Sala Koch del Senato, si terrà il convegno «Il Canto degli Italiani nella Costituzione», dedicato all’inserimento dell’Inno nazionale nell’articolo 12 della Carta costituzionale. Nel corso dell’incontro sarà presentato il disegno di legge costituzionale «Modifiche all’articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dell’Inno nazionale», presentato il 13 maggio 2026 e assegnato l’11 giugno alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) del Senato.

AgenPress. L’iniziativa è promossa dalla senatrice Susanna Donatella Campione, prima firmataria del provvedimento Atto Senato n. 1901, che ha raccolto un’ampia adesione trasversale: 29 senatori appartenenti a Fratelli d’Italia, Partito Democratico, Lega, Forza Italia e Noi Moderati.

Il sostegno parlamentare conferma la natura condivisa dell’iniziativa, che supera le differenze di orientamento politico. Il progetto si inserisce nel percorso di promozione del decoro, della dignità e della valorizzazione dei simboli della Repubblica che la Fondazione Insigniti OMRI porta avanti da oltre tre anni su tutto il territorio nazionale.

Il percorso parlamentare e l’organizzazione del convegno sono stati avviati con il supporto del commendatore Francesco Arcieri, membro della Fondazione Insigniti OMRI e componente del Comitato consultivo per la promozione della dignità costituzionale dell’Inno nazionale.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, e dall’esecuzione del Canto degli Italiani affidata al tenore Francesco Grollo.

Seguiranno gli interventi dei ministri Giuseppe Valditara, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani, del presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato Andrea De Priamo, del presidente della Commissione Politiche dell’Unione Europea del Senato Tullio Terzi di Sant’Agata, del presidente emerito della Camera dei Deputati Luciano Violante, del capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato Lucio Malan, della senatrice Susanna Donatella Campione, componente delle Commissioni Giustizia e Cultura del Senato, e del professor Alfonso Celotto, ordinario di Diritto Costituzionale.

Per la Fondazione Insigniti OMRI interverrà il prefetto Francesco Tagliente, presidente della Fondazione, che considera l’avvio dell’iter parlamentare del disegno di legge un passaggio di grande significato istituzionale e civile, volto a rafforzare il valore dell’Inno nazionale quale simbolo dell’identità, dell’unità e della coesione del Paese.

È prevista la partecipazione di oltre 110 insigniti provenienti da tutte le regioni d’Italia, in rappresentanza dei Comitati provinciali della Fondazione.