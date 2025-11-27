type here...

Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Papa viaggio storico”

AgenPress. “Papa Leone ha dedicato il suo primo viaggio apostolico a Turchia e Libano. Indubbiamente il tema del dialogo interreligioso è importante, ma lo è di più il motivo del viaggio.

Il Papa è andato in Turchia per l’anniversario del Concilio di Nicea dove fu redatto il Credo ossia la professione di fede e fu il primo concilio sia contro le eresie e sia per il pieno riconoscimento del cristianesimo. Sempre in Turchia ad Efeso fu svolto il Concilio di Efeso che proclamò il dogma di Maria Madre di Gesù.

Dunque se è rilevante il tema politico del viaggio non possiamo dimenticare l’aspetto dimostrativo per rimarcare la fede in tempi di rifiuto ed eresie ed anzi questo è prevalente.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.

