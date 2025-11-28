Attacco terroristico a Washington. Trump annuncia la morte della soldata della Guardia Nazionale Sarah Beckstrom

AgenPress. “Voglio esprimere il dolore e l’orrore dell’intera nazione per l’attacco terroristico nella capitale, in cui un mostro selvaggio ha sparato e ucciso un soldato della Guardia Nazionale della Virginia Occidentale che stavano partecipando a una missione nell’ambito della Washington Task Force”, ha affermato Trump.

“Milioni di americani pregano per questi eroi e le loro famiglie. Purtroppo, devo dirvi che pochi secondi prima del mio arrivo, ho saputo che Sarah Beckstrom della Virginia Occidentale, una delle guardie di cui stiamo parlando, una persona giovane, meravigliosa e molto rispettata che ha iniziato il suo servizio nel giugno 2023, distinta sotto ogni aspetto, è appena scomparsa. Non è più con noi. Ci guarda dall’alto”, ha detto il presidente.

Trump ha aggiunto che il secondo soldato della Guardia Nazionale della West Virginia colpito, Andrew Wolfe, 24 anni, è ancora ricoverato in ospedale e sta “lottando per la vita” dopo aver riportato gravi ferite.

Trump ha affermato che la sparatoria è stato un “attacco terroristico” e ha criticato l’amministrazione Biden per aver permesso l’ingresso nel Paese di afghani che hanno lavorato con le forze statunitensi durante la guerra in Afghanistan.

Il presidente ha inoltre affermato che “non esiste priorità più importante per la sicurezza nazionale che garantire il pieno controllo sulle persone che entrano e rimangono nel Paese”.

Il sospettato dell’attacco ai soldati è il ventinovenne afghano Rahmanullah Lakanwal, giunto negli Stati Uniti nel 2021 nell’ambito del programma Allies Welcome per il personale militare statunitense in Afghanistan. Ha presentato domanda di asilo nel 2024 e gli è stato concesso all’inizio di quest’anno.