Convegno “Ingegneria per Roma: costruire la città del futuro”

3 dicembre 2025 – Ore 9:30/13:30
Sala dei Cento Giorni – Palazzo della Cancelleria, Piazza della Cancelleria 1, Roma
AgenPress. L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma La invita al convegno “Ingegneria per Roma: costruire la città del futuro”, una mattinata di approfondimento dedicata alle sfide infrastrutturali, energetiche e urbane della Capitale nei prossimi anni.
Un confronto di alto profilo che vedrà l’apertura istituzionale con il Sindaco di Roma, insieme ai principali attori tecnici e istituzionali impegnati nella trasformazione della città.
PROGRAMMA COMPLETO
Modera: Dott. Luciano Ghelfi – Giornalista TG2 RAI
9:00 – 9:30 | Registrazione partecipanti
9:30 – 10:00 | Apertura istituzionale
  • Ing. Massimo Cerri – Presidente Ordine Ingegneri Roma
  • Prof. Roberto Gualtieri – Sindaco di Roma
  • Dott. Fabio Gasperini – Segretario APSA
  • On. Matteo Salvini – Ministro Infrastrutture e Trasporti *
  • Ing. Carla Cappiello – Consigliere CNI
10:00 – 10:40 | Sessione 1 – Patrimonio e identità sociale
Apertura: Ing. Ruggero Giannini
  • Ing. Maurizio Veloccia – Assessore Urbanistica Roma Capitale
    “Rigenerazione Urbana: la città del presente verso il futuro”
  • Ing. Gianpaolo Montini – Capital Advisory SB
    “Cittadinanza attiva”
  • Notaio Marco Forcella – Presidente Consiglio Notarile Roma
    “Sicurezza giuridica delle trasformazioni urbane”
10:40 – 11:20 | Sessione 2 – Infrastrutture e mobilità
Apertura: Ing. Giovanni Genga
  • Avv. Eugenio Patanè – Assessore Mobilità Roma Capitale
    “PNRR e opere in corso”
  • Ing. Angela Mussumeci – Dir. Dip. Trasporti e Mobilità Sostenibile Roma Capitale
    “Mobilità a Roma: prospettive future”
  • Ing. Antonello Martino – RFI
    “Il ruolo della mobilità su rotaie”
11:20 – 11:35 | Coffee Break
11:35 – 12:15 | Sessione 3 – Energia, clima e rigenerazione urbana
Apertura: Ing. Marco Discacciati
  • Ing. Giorgio Graditi – Direttore ENEA
    “Transizione energetica del patrimonio edilizio”
  • Dott. Fabio Gasperini – Segretario APSA
    “Progetto Agrivoltaico di Santa Maria di Galeria per la Santa Sede”
  • Ing. Umberto Deodati – CEO Undo Group
    “Rigenerazione energetica”
  • Ing. Mario Gamberale – AD Exalto
    “Le Comunità Energetiche (CER)”
12:15 – 12:50 | Sessione 4 – Smart City e digitalizzazione
Apertura: Ing. Stefano Giovenali
  • Ing. Carla Cappiello – Consigliere CNI
    “Digitalizzazione del patrimonio edilizio e delle reti urbane”
  • Ing. Antonio Sfameli – Presidente Fondazione Ericsson
    “5G, Open data e partecipazione civica”
12:50 – 13:00 | Conclusioni
  • Ing. Massimo Cerri – Presidente Ordine Ingegneri Roma
    “Sintesi dei lavori e saluti finali”
