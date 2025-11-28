Convegno “Ingegneria per Roma: costruire la città del futuro”

Sala dei Cento Giorni – Palazzo della Cancelleria, Piazza della Cancelleria 1, Roma
- Ing. Massimo Cerri – Presidente Ordine Ingegneri Roma
- Prof. Roberto Gualtieri – Sindaco di Roma
- Dott. Fabio Gasperini – Segretario APSA
- On. Matteo Salvini – Ministro Infrastrutture e Trasporti *
- Ing. Carla Cappiello – Consigliere CNI
- Ing. Maurizio Veloccia – Assessore Urbanistica Roma Capitale
“Rigenerazione Urbana: la città del presente verso il futuro”
- Ing. Gianpaolo Montini – Capital Advisory SB
“Cittadinanza attiva”
- Notaio Marco Forcella – Presidente Consiglio Notarile Roma
“Sicurezza giuridica delle trasformazioni urbane”
- Avv. Eugenio Patanè – Assessore Mobilità Roma Capitale
“PNRR e opere in corso”
- Ing. Angela Mussumeci – Dir. Dip. Trasporti e Mobilità Sostenibile Roma Capitale
“Mobilità a Roma: prospettive future”
- Ing. Antonello Martino – RFI
“Il ruolo della mobilità su rotaie”
- Ing. Giorgio Graditi – Direttore ENEA
“Transizione energetica del patrimonio edilizio”
- Dott. Fabio Gasperini – Segretario APSA
“Progetto Agrivoltaico di Santa Maria di Galeria per la Santa Sede”
- Ing. Umberto Deodati – CEO Undo Group
“Rigenerazione energetica”
- Ing. Mario Gamberale – AD Exalto
“Le Comunità Energetiche (CER)”
- Ing. Carla Cappiello – Consigliere CNI
“Digitalizzazione del patrimonio edilizio e delle reti urbane”
- Ing. Antonio Sfameli – Presidente Fondazione Ericsson
“5G, Open data e partecipazione civica”
- Ing. Massimo Cerri – Presidente Ordine Ingegneri Roma
“Sintesi dei lavori e saluti finali”