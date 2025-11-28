Costa Rica e Stati Uniti sequestrano 4 tonnellate di cocaina nel Pacifico

AgenPress. La polizia costaricana, con il supporto della Guardia costiera statunitense, ha sequestrato più di quattro tonnellate di cocaina durante un’operazione congiunta che è stata definita “storica” ​​dal Ministro della sicurezza costaricano.

Tra il 2022 e il 2024, la Costa Rica ha sequestrato un totale di 81 tonnellate di droga e ha dovuto affrontare un preoccupante aumento della criminalità legata al traffico di sostanze illegali.

In precedenza il Paese più sicuro dell’America Centrale, la Costa Rica, ha registrato un tasso di omicidi pari a 16,6 ogni 100.000 abitanti nel 2024, il doppio della media globale.

Washington ha diffuso una raccomandazione ai cittadini americani che si recano nel Paese.

A giugno, la polizia costaricana ha arrestato l’ex giudice ed ex ministro della Sicurezza Celso Gamboa, che ora rischia l’estradizione negli Stati Uniti, dove le autorità vogliono processarlo per traffico di droga.