Hong Kong: il bilancio delle vittime dell’incendio in un complesso residenziale è salito a 128

AgenPress. Il ministro della sicurezza di Hong Kong ha dichiarato che sono state completate le operazioni di soccorso in un complesso di grattacieli dove è scoppiato un incendio che finora ha causato la morte di almeno 128 persone.

Il numero dei feriti è di 79, di cui 12 vigili del fuoco. Il governo di Hong Kong ha annunciato che 1.000 agenti di polizia sono stati mobilitati per le operazioni di soccorso.

Le autorità hanno inoltre annunciato che il sistema di rilevamento incendi nei grattacieli in cui è scoppiato l’incendio non funzionava correttamente.

