Orbán incontrerà il Presidente russo Vladimir Putin a Mosca

AgenPress. Il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán ha annunciato che incontrerà il Presidente russo Vladimir Putin a Mosca nel corso della giornata. Ha dichiarato che discuterà con Putin delle forniture di petrolio e gas all’Ungheria e degli sforzi per raggiungere la pace in Ucraina. I media ungheresi e russi avevano già riferito dell’incontro programmato tra i due leader. Anche il Cremlino ha confermato l’incontro.

Orbán ha annunciato il suo piano di incontrare Putin in un’intervista video sulla sua pagina Facebook, aggiungendo: “Andrò a Mosca per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Ungheria per l’inverno e il prossimo anno”. Alla domanda se anche gli sforzi di pace in Ucraina sarebbero stati all’ordine del giorno, Orbán ha risposto: “Difficilmente possiamo evitarlo”.

 

