Sen. Scilipoti Isgrò Domenico “Allarme rosso in Italia, la scomparsa della Classe Media e la nuova povertà”

AgenPress. “In Italia sta emergendo una nuova povertà che non riguarda più solo i disoccupati, ma sempre più spesso lavoratori con stipendi bassi, contratti instabili e famiglie che, nonostante entrate regolari, faticano ad arrivare a fine mese.

La causa principale è la stagnazione dei redditi: da oltre vent’anni gli stipendi crescono poco mentre il costo della vita, soprattutto affitti, bollette e beni essenziali aumentano. Questo ha eroso la sicurezza economica che un tempo caratterizzava la classe media, oggi sempre più schiacciata tra spese elevate e impossibilità di risparmio. I più colpiti sono i giovani, spesso intrappolati in lavori precari, e le famiglie con figli, che vedono crescere i costi dell’educazione e della cura.

Alla base del problema ci sono fattori strutturali: bassa produttività, investimenti insufficienti, pressione fiscale e un welfare che non tutela adeguatamente chi lavora.

Il risultato è un Paese dove la mobilità sociale si blocca, cresce la sfiducia e la classe media, un tempo pilastro dell’Italia, rischia di scomparire.

Ripartire significa sostenere le famiglie, rinnovare il sistema produttivo e rendere il welfare più equo e moderno. Una classe politica che si rispetti e timorata di Dio pensa al futuro iniziando a ricostruire una classe media solida attraverso: politiche per l’aumento dei salari, legate alla produttività e non solo all’inflazione, abbassando il costo del denaro, abbassare il costo dell’energia,eliminare le accise dalle bollette, attuare investimenti nell’innovazione e nella digitalizzazione delle imprese, una riforma fiscale equa, che non penalizzi i ceti medi, un welfare moderno, capace di sostenere chi lavora e chi cresce figli, politiche per la casa, soprattutto per giovani e famiglie.

Perché la “nuova povertà” non può essere affrontata solo attraverso misure assistenziali. Serve una strategia di rilancio complessivo dell’economia e della società, che restituisca stabilità e fiducia a una fascia di popolazione che ha sempre rappresentato l’ossatura del Paese.“

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.