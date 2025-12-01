L’Agenzia delle Entrate Sicilia intitola la sala convegni al Giudice Rosario Livatino

Savino (MEF): «Un gesto che onora la memoria di un servitore dello Stato e richiama tutti al senso del dovere»
AgenPress. «L’intitolazione della sala convegni della Direzione regionale della Sicilia al Giudice Rosario Livatino rappresenta un gesto di alto valore istituzionale e civile».
Lo dichiara il Sottosegretario all’Economia e alle Finanze, con delega all’Agenzia delle Entrate, Sandra Savino, esprimendo apprezzamento per l’iniziativa.
«Nel 1977 ricorda Savino Livatino prese servizio proprio all’interno dell’amministrazione finanziaria, come vicedirettore dell’Ufficio del Registro di Agrigento, distinguendosi per professionalità, lealtà e profondo senso del dovere. Il suo percorso e il suo sacrificio, con il vile attentato mafioso del 21 settembre 1990, sono ancora oggi un riferimento etico per tutti i servitori dello Stato».
«Intitolare uno spazio istituzionale alla sua memoria prosegue significa riaffermare, nel quotidiano, i valori che Livatino ha incarnato: rigore, integrità e coerenza tra responsabilità pubblica e servizio alla collettività. È un modo per trasmettere questi principi alle nuove generazioni di funzionari e per rendere vivo un esempio che appartiene allintero Paese».
«Ringrazio la Direzione regionale della Sicilia e l’Agenzia delle Entrate per aver promosso questa iniziativa conclude Savino che contribuisce a custodire e rafforzare una memoria che è patrimonio di tutti».