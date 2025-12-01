type here...

Lega, Siri lancia Manifesto dei Tempi Nuovi

Cronaca
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -
AgenPress. È stato presentato ieri a Roma, in occasione dell’evento “L’Arca delle Idee” al Teatro Italia, il Manifesto dei Tempi Nuovi, il documento programmatico in 16 punti ideato da Armando Siri, coordinatore nazionale dei Dipartimenti della Lega e responsabile della Scuola di Formazione Politica.
Tra i punti principali alla base del manifesto politico, promossi dall’esponente del Carroccio e approfonditi nel suo ultimo libro “Vocabolario dei Tempi Nuovi” (Edizioni Novapolis): il sostegno alla famiglia naturale, nel rispetto di tutte le forme di convivenza fondate sull’amore; la cura per l’ambiente senza fanatismi, in grado di integrare anche le esigenze umane senza escluderle in modo ideologico; un’immigrazione ordinata, basata su regole e responsabilità “per garantire una convivenza stabile e pacifica”; la valorizzazione del lavoro come espressione del talento umano e dell’educazione, che ha il compito di far emergere ciò che già esiste nell’individuo, nel rispetto delle diverse abilità; la promozione della cultura del benessere contro il disagio mentale e la preoccupazione del futuro perché – come si legge nel documento – “la serenità collettiva è una responsabilità politica”; l’innovazione al servizio dell’uomo “per rafforzare i risultati della sua intelligenza, non per annullarla”; la valorizzazione delle differenze e dell’unicità dell’individuo come pilastro della democrazia.
“Crediamo sia fondamentale – ha dichiarato Armando Siri – promuovere e sviluppare idee nuove e proposte per continuare a costruire insieme l’Italia che vogliamo. Per un Paese più libero, più sicuro, più inclusivo, più giusto”.
- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits