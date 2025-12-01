Lega, Siri lancia Manifesto dei Tempi Nuovi

AgenPress. È stato presentato ieri a Roma, in occasione dell’evento “L’Arca delle Idee” al Teatro Italia, il Manifesto dei Tempi Nuovi, il documento programmatico in 16 punti ideato da Armando Siri, coordinatore nazionale dei Dipartimenti della Lega e responsabile della Scuola di Formazione Politica.

Tra i punti principali alla base del manifesto politico, promossi dall’esponente del Carroccio e approfonditi nel suo ultimo libro “Vocabolario dei Tempi Nuovi” (Edizioni Novapolis): il sostegno alla famiglia naturale, nel rispetto di tutte le forme di convivenza fondate sull’amore; la cura per l’ambiente senza fanatismi, in grado di integrare anche le esigenze umane senza escluderle in modo ideologico; un’immigrazione ordinata, basata su regole e responsabilità “per garantire una convivenza stabile e pacifica”; la valorizzazione del lavoro come espressione del talento umano e dell’educazione, che ha il compito di far emergere ciò che già esiste nell’individuo, nel rispetto delle diverse abilità; la promozione della cultura del benessere contro il disagio mentale e la preoccupazione del futuro perché – come si legge nel documento – “la serenità collettiva è una responsabilità politica”; l’innovazione al servizio dell’uomo “per rafforzare i risultati della sua intelligenza, non per annullarla”; la valorizzazione delle differenze e dell’unicità dell’individuo come pilastro della democrazia.

“Crediamo sia fondamentale – ha dichiarato Armando Siri – promuovere e sviluppare idee nuove e proposte per continuare a costruire insieme l’Italia che vogliamo. Per un Paese più libero, più sicuro, più inclusivo, più giusto”.