type here...

Camporini: “Cavo Dragone ha fatto bene a dire che serve essere più proattivi nella guerra informatica in atto. La Nato ha sempre voluto una difesa passiva”

Cronaca
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Chi ha pensato che Cavo Dragone parlasse di attaccare per primi evidentemente è incapace di leggere. Il significato è estremamente chiaro ed inequivocabile. La guerra cyber è in atto, inutile nasconderlo, e ci sono una serie di attività che continuamente cercano di danneggiare le reti informatiche che governano le nostre vite. Fino ad ora la policy è stata quella di proteggersi tramite scudi antivirus, ma per proteggersi meglio si potrebbe anche provare ad eliminare l’entità hacker che ha provato ad entrare nel sistema, identificandola e mandando virus per azzittirla”.

Così Vincenzo Camporini, generale e capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, su Radio Cusano Campus, nel corso del programma “Battitori Liberi”, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano.

“La Nato è sempre stata remissiva sotto questo aspetto, limitandosi sempre ad una difesa passiva. Negli anni non ci sono stati cambiamenti, e Cavo Dragone ha fatto bene ad evidenziare come serva essere più proattivi – ha continuato il generale – Cambiare le policy non è semplice, serve un convincimento politico che porti ad una consapevolezza condivisa di fare le cose in un certo modo. Oggi la nostra vita è condizionata totalmente dai sistemi informatici, ne siamo dipendenti”.

“La guerra è in una fase di immobilismo, c’è questa iniziativa russa che si estrinseca in spallate quotidiane che vengono mandate – ha concluso Camporini – Ma Putin recita questa parte, è lui che ha aggredito e che vuole continuare a farlo, come ha dimostrato rifiutando l’ipotesi di un cessate il fuoco. Ha detto che il cessate il fuoco ci sarà solo al momento dell’accordo: questo significa rovesciare la logica dei comportamenti”.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits