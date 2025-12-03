Camporini: “Cavo Dragone ha fatto bene a dire che serve essere più proattivi nella guerra informatica in atto. La Nato ha sempre voluto una difesa passiva”

AgenPress. “Chi ha pensato che Cavo Dragone parlasse di attaccare per primi evidentemente è incapace di leggere. Il significato è estremamente chiaro ed inequivocabile. La guerra cyber è in atto, inutile nasconderlo, e ci sono una serie di attività che continuamente cercano di danneggiare le reti informatiche che governano le nostre vite. Fino ad ora la policy è stata quella di proteggersi tramite scudi antivirus, ma per proteggersi meglio si potrebbe anche provare ad eliminare l’entità hacker che ha provato ad entrare nel sistema, identificandola e mandando virus per azzittirla”.

Così Vincenzo Camporini, generale e capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, su Radio Cusano Campus, nel corso del programma “Battitori Liberi”, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano.

“La Nato è sempre stata remissiva sotto questo aspetto, limitandosi sempre ad una difesa passiva. Negli anni non ci sono stati cambiamenti, e Cavo Dragone ha fatto bene ad evidenziare come serva essere più proattivi – ha continuato il generale – Cambiare le policy non è semplice, serve un convincimento politico che porti ad una consapevolezza condivisa di fare le cose in un certo modo. Oggi la nostra vita è condizionata totalmente dai sistemi informatici, ne siamo dipendenti”.

“La guerra è in una fase di immobilismo, c’è questa iniziativa russa che si estrinseca in spallate quotidiane che vengono mandate – ha concluso Camporini – Ma Putin recita questa parte, è lui che ha aggredito e che vuole continuare a farlo, come ha dimostrato rifiutando l’ipotesi di un cessate il fuoco. Ha detto che il cessate il fuoco ci sarà solo al momento dell’accordo: questo significa rovesciare la logica dei comportamenti”.