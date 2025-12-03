Programma Atreju 2025. “Sei diventata forte – L’Italia a testa alta” è il titolo scelto per quest’edizione

AgenPress. Atreju ha accolto numerosi ospiti e leader politici da tutto il mondo. Nato nel 1998, fu istituito come raduno giovanile dell’allora Alleanza Nazionale. Quest’anno giunge alla sua ventiseiesima edizione.

Organizzata da Fratelli d’Italia dal 6 al 14 dicembre nei giardini di Castel Sant’Angelo con lo slogan “Sei diventata forte – l’Italia a testa alta”

SABATO 6 DICEMBRE

Ore 15:00

Taglio del nastro

Inaugurazione della pista di pattinaggio con esibizione dei bambini della scuola Palaghiaccio Mezzaluna

Inizio delle trasmissioni di Radio Italia Chiamò

A cura di: Grazia Di Maggio (Deputata FdI) ed Etel Sigismondi (Senatore FdI)

Ore 16:00 – Sala Rosario Livatino

Inaugurazione

Intervengono: Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma), Antonello Aurigemma (Presidente del Consiglio Regionale del Lazio), Daniele Sabatini (Capogruppo FdI Regione Lazio), Stefano Cacciotti (Capogruppo FdI Città Metropolitana Roma), Giovanni Quarzo (Capogruppo FdI Comune di Roma Capitale), Simone Forte (Presidente GN Provincia di Roma), Francesco Todde (Presidente GN Roma città)

Introducono: Luca Sbardella (Deputato FdI) e Massimo Milani (Deputato FdI)

Modera: Giulia Di Stefano (Giornalista)

Ore 16:45 – Sala Rosario Livatino

Presentazione dei libri “Belle ciao! Come Giorgia Meloni e la destra hanno mandato in tilt il femminismo” di Barbara Saltamartini e “Quel che resta del femminismo” di Anna Paola Concia

Ore 17:30 – Sala Rosario Livatino

Fratelli d’Italia nelle Regioni

Assemblea dei Consiglieri e degli Assessori regionali

Coordina: Chiara La Porta (Deputata e Capogruppo FdI Regione Toscana)

DOMENICA 7 DICEMBRE

Ore 16:30 – Sala Rosario Livatino

Roma diventa Capitale

Urbanistica, Trasporto pubblico, emergenza abitativa, decoro urbano, commercio. Come la riforma costituzionale può rilanciare le sfide strategiche per una città a misura di cittadino.

Intervengono: Marco Perissa (Deputato e Presidente FdI Roma Capitale), Luciano Ciocchetti (Deputato FdI), Andrea De Priamo (Senatore FdI), Roberto Morassut (Deputato PD), Lorenzo Tagliavanti (Presidente della Camera di Commercio di Roma), Francesca Barbato, Maria Cristina Masi, Stefano Erbaggi, Federico Rocca

Introduce: Lavinia Mennuni (Senatrice FdI)

Modera: Massimo Martinelli (Direttore editoriale de Il Messaggero)

Ore 18:00 – Sala Rosario Livatino

Rom Braslavcki intervistato da Maurizio Molinari

Introduce: Ester Mieli (Senatrice FdI e Responsabile dipartimento pari opportunità)

Ore 19:00 – Sala Rosario Livatino

Custodi del tempo. Il ruolo dei pensionati e ‘dell’età grande’ nella società di oggi

Assemblea del dipartimento Pensionati d’Italia

Coordina: Valfredo Porega (Responsabile dipartimento pensionati d’Italia)

LUNEDI’ 8 DICEMBRE

Ore 16:30 – Sala Rosario Livatino

Il Lazio tra Capitale e aree interne

Intervengono: Paolo Trancassini (Questore della Camera dei deputati e Coordinatore Regionale FdI Lazio), Roberta Angelilli (Vicepresidente della Regione Lazio), Nicola Calandrini (Senatore e Presidente provinciale FdI Latina), Massimo Ruspandini (Deputato e Presidente provinciale FdI Frosinone), Manuela Rinaldi (Assessore Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio), Massimo Giampieri (Presidente provinciale FdI Viterbo)

Modera: Francesco Boezi (Giornalista)

Ore 18:00 – Sala Rosario Livatino

Trentadue anni dopo

È cambiato (quasi) tutto in Italia e nel mondo. Quale bilancio e quali prospettive? Le opinioni di due protagonisti di quella svolta

Intervengono: Gianfranco Fini e Francesco Rutelli

Introduce: Angelica Lupacchini (Consigliere comunale FdI Ancona)

Modera: Hoara Borselli (Giornalista)

Ore 19:00 – Caffè letterario

Presentazione del libro “Giorgia. Onorare le radici, pensare il domani” di Alessandro Iovino

Intervengono: Roberto Menia (Senatore FdI, Vicepresidente Commissione Affari esteri e difesa) Alessandra Necci (Direttrice delle Gallerie Estensi e biografa)

Introduce: Vincenzo Amich (Deputato FdI)

Modera: Ulderico de Laurentiis (Direttore de La Voce del Patriota)

MARTEDI’ 9 DICEMBRE

Ore 16:00 – Sala Giustizia giusta

Coltiviamo l’Italia

Introduce: Aldo Mattia (Deputato FdI e Responsabile dipartimento agricoltura)

Ore 16:15

La difesa del Made in Italy agroalimentare

Intervengono: Gianni Berrino (Senatore FdI), Maria Cristina Caretta (Deputata FdI e Vicepresidente della Commissione Agricoltura), Salvatore Pogliese (Senatore FdI e Capogruppo della Commissione Agricoltura)

Modera: Marco Cerreto (Deputato FdI)

Ore 16:45

Interviene: Livio Proietti (Presidente di ISMEA)

Ore 17:00

Agricoltura e territorio

Intervengono: Alessandro Beduschi (Assessore all’agricoltura, sovranità alimentare e foreste della Regione Lombardia), Paolo Bongiovanni (Assessore al commercio, agricoltura e cibo, parchi caccia e pesca, peste suina, turismo, sport e post olimpico della Regione Piemonte), Carmine Cicala (Assessore alle politiche agricole, sovranità alimentare e foreste della Regione Basilicata), Salvatore Micone (Assessore alla transizione digitale, politiche agricole e agroalimentari, sviluppo rurale, pesca, programmazione forestale, cultura, sport e turismo della Regione Molise), Giancarlo Righini (Assessore bilancio, programmazione economica, agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, parchi e foreste della Regione Lazio)

Modera: Luca De Carlo (Senatore FdI e Presidente della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Ore 18:00

Interviene:

Andrea Rocchi (Presidente del CREA)

Ore 18:15

La centralità dell’agricoltura in Europa

Intervengono: Tommaso Battista (Presidente Copagri), Cristiano Fini (Presidente CIA-Agricoltori Italiani), Massimiliano Giansanti (Presidente di Confagricoltura), Ettore Prandini (Presidente di Coldiretti),

Modera: Patrizio La Pietra (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

Ore 19:30

Interviene: Fabio Vitale (Direttore generale di AGEA)

Ore 18:00 – Sala Rosario Livatino

Presentazione del libro “Il Verminaio” di Brunella Bolloli e Rita Cavallaro

Interviene: Sebastiano Ardita (Magistrato)

Introduce: Saverio Congedo (Deputato FdI, Componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere)

Modera: Marco Scotti (Direttore responsabile di Affaritaliani.it)

Ore 19:00 – Sala Rosario Livatino

Pasolini e Mishima: poeti fuori dagli schemi

Intervengono: Alessandro Giuli (Ministro della Cultura), Eugenia Roccella (Ministra per la Famiglia, la Natalità e le pari opportunità), Federico Mollicone (Deputato FdI e Presidente Commissione Cultura), Camillo Langone (Scrittore), Davide Rondoni (Scrittore)

Introduce: Alessandro Amorese (Deputato FdI e Responsabile dipartimento iniziative editoriali)

Modera: Annalisa Chirico (Direttore responsabile Fortune Italia)

MERCOLEDI’ 10 DICEMBRE

Ore 16:00 – Sala Rosario Livatino

La televisione e la cultura nazionalpopolare in Italia

Intervengono: Carlo Conti, Ezio Greggio, Mara Venier

Ore 17:00 – Sala Rosario Livatino

ComunitAria – Il volo di Fratelli d’Italia per il futuro dei territori

Assemblea degli eletti di Fratelli d’Italia

Coordina: Pierluigi Biondi (Sindaco dell’Aquila, Presidente ANCI Abruzzo e responsabile dipartimento Coordinamento autonomie locali)

Interviene: Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli e Presidente ANCI)

Partecipano: Domenico Carbone (Sindaco di San Costanzo e Presidente ANCI giovani) Angelo Caruso (Sindaco di Castel di Sangro, Presidente Provincia dell’Aquila, Vicepresidente UPI), Matilde Celentano (Sindaco Latina, delegata ANCI al Welfare e alle politiche sociali), Luigi Fasciani (Sindaco di Molina Aterno, Vicepresidente di UNCEM), Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli Piceno e Presidente Consiglio Nazionale ANCI), Antonio Nicoletti (Sindaco di Matera), Gianfranco Paolucci (Sindaco di Macchia Valforte e Presidente ANCI Molise), Daniele Sinibaldi (Sindaco di Rieti e Presidente ANCI Lazio), Alessandro Tomasi (Vicepresidente vicario ANCI)

Ore 18:00 – Sala Rosario Livatino

Ambiente e sicurezza: due obiettivi strategici da centrare in Provincia di Roma

Intervengono: Marco Silvestroni (Senatore e Presidente FdI provincia di Roma), Alessandro Palombi (Deputato e Sindaco di Palombara Sabina), Andrea Volpi (Deputato e Sindaco del comune di Lanuvio), Angelo Rossi (Deputato FdI), Giorgio Salvitti (Senatore FdI), Marco Bertucci (Consigliere regionale FdI Regione Lazio), Flavio Cera (Consigliere regionale FdI Regione Lazio), Micol Grasselli (Consigliere regionale FdI Regione Lazio), Emanuela Mari (Consigliere regionale FdI Regione Lazio), Edy Palazzi (Consigliere regionale FdI Regione Lazio), Marika Rotondi (Consigliere regionale FdI Regione Lazio)

Intervengono i Consiglieri metropolitani di Roma e i Sindaci della provincia di Roma

Ore 19:00 – Sala Rosario Livatino

Presentazione del libro “Non diamoci del tu” di Giuseppe Benedetto

Intervengono: Pigi Battista (Giornalista e scrittore), Maurizio Belpietro (Direttore de La Verità e Panorama), Andrea Cangini (Direttore generale della Fondazione Luigi Einaudi), Nicolò Zanon (Professore ordinario di diritto costituzionale all’Università degli Studi di Milano)

Introduce: Sergio Rastrelli (Senatore FdI, Segretario Commissione Giustizia)

Modera: Felice Manti (Giornalista)

GIOVEDI’ 11 DICEMBRE

Ore 15:00 – Sala Giustizia giusta

Una riforma a lungo attesa: la separazione delle carriere

Intervengono: Carlo Nordio (Ministro della Giustizia), Alberto Balboni (Senatore FdI, Presidente della Commissione Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), Debora Serracchiani (Deputata PD e componente della Segreteria nazionale con delega alla giustizia), Silvia Albano (Presidente di Magistratura Democratica), Sabino Cassese (Giudice emerito della Corte Costituzionale e Professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa), Antonio Di Pietro (Comitato Sì Separa – Fondazione Einaudi),

Introduce: Ciro Maschio (Deputato FdI e Presidente Commissione Giustizia)

Modera: Claudio Cerasa (Direttore de Il Foglio)

Ore 15:00 – Sala Rosario Livatino

Alleanze per il sapere: politica e accademia in dialogo

Intervengono: Anna Maria Bernini (Ministro dell’Università e della Ricerca), Laura Ramaciotti (Rettrice dell’Università di Ferrara e Presidente della CRUI), Chiara Gemma (Parlamentare europea FdI, docente universitaria), Marta Schifone (Deputata FdI, Capogruppo Commissione Lavoro pubblico e privato), Alfredo D’Attorre (Componente della Segreteria Nazionale del PD con delega all’università), Massimo Miscusi (Responsabile dipartimento università FdI)

Introduce: Nicola D’Ambrosio (Presidente di Azione Universitaria)

Modera: Antonio Rapisarda (Direttore de Il Secolo d’Italia)

Ore 16:00 – Sala Giustizia giusta

No alla droga: verso un futuro libero dalle dipendenze

Intervengono: Alfredo Mantovano (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche antidroga), Monica Maggioni (Giornalista), Giulio Maira (Professore di Neurochirurgia e Direttore dell’Istituto di Neurochirurgia del Policlinico Gemelli), Vincenzo Schettini (Divulgatore scientifico e youtuber)

Introduce: Carolina Varchi (Deputata FdI, Capogruppo Commissione Giustizia)

Modera: Salvo Sottile (Giornalista)

Ore 16:00 – Sala Rosario Livatino

La coesione come volano di sviluppo

Intervengono: Tommaso Foti (Ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il PNRR), Luigi Sbarra (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per il Sud), Antonella Sberna (Vicepresidente del Parlamento Europeo), Roberto Fico (Presidente della Regione Campania), Marco Marsilio (Presidente della Regione Abruzzo)

Introduce: Guido Castelli (Senatore FdI, Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016)

Modera: Mimmo Mazza (Direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno)

Ore 17:00 – Sala Giustizia giusta

Raffaele Fitto intervistato da Roberto Inciocchi

Ore 18:00 – Sala Giustizia giusta

“Non con la mia faccia”. Deep fake, web reputation e odio social

Intervengono: Arianna Meloni (Responsabile FdI Segreteria politica e adesioni), Francesca Barra (Giornalista e scrittrice), Laura Bononcini (Direttrice delle Relazioni istituzionali di Meta per il Sud Europa e Israele), Raoul Bova (Attore), Valerio De Gioia (Magistrato), Fabio Ferrari (Attore)

Introduce: Salvatore Deidda (Deputato FdI e Presidente della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Modera: Paola Ferazzoli (Giornalista)

Ore 18:00 – Sala Rosario Livatino

Un’Italia stellare: progetti e prospettive per lo spazio

Intervengono: Vittorio Baraldi (Divulgatore scientifico e content creator), Roberto Cingolani (Amministratore Delegato e Direttore Generale Leonardo S.p.A.), Mariangela Dejana (Responsabile relazioni pubbliche e rapporti governativi ed istituzionali D-Orbit), Amalia Ercoli Finzi (Ingegnere aerospaziale, professoressa emerita del Politecnico di Milano), Walter Villadei (Astronauta, pilota colonnello dell’Aeronautica Militare Italiana), Luciano Violante (Presidente di Multiversity)

Introduce: Andrea Mascaretti (Deputato FdI)

Ore 19:00 – Sala Giustizia giusta

Meno tasse, più occupazione, più sviluppo: come il sostegno alle imprese ha rafforzato l’Italia

Intervengono: Marina Calderone (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Paola De Micheli (Deputata PD), Pierpaolo Bombardieri (Presidente UIL), Francesco Paolo Capone (Segretario Generale UGL), Daniela Fumarola (Segretario Generale CISL), Andrea Illy (Presidente di illycaffè S.p.A.), Marco Rizzo (Coordinatore di Democrazia Sovrana Popolare)

Introduce: Walter Rizzetto (Deputato FdI, Presidente Commissione Lavoro pubblico e privato

Modera: Pietro Senaldi (Condirettore di Libero)

Ore 19:00 – Sala Rosario Livatino

I nuovi mezzi di pagamento tra euro digitale e criptovalute

Intervengono: Luca Boiardi (Fondatore di The Crypto Gateway), Carlo Alberto Carnevale Maffè (Docente di Strategia aziendale presso l’Università Bocconi), Antonello Cugusi (CEO & Co-Founder at Coinbar S.p.a.), Giovanni Tria (già Ministro dell’Economia e delle Finanze)

Introduce: Marcello Coppo (Deputato FdI)

Modera: Andrea Bignami (Giornalista)

Ore 20:00 – Sala Giustizia giusta

Premio Atreju a Giorgia Mosca – @6voltemamma (Content creator e scrittrice)

Interviene: Maddalena Morgante (Deputata FdI, Responsabile Dipartimento Famiglia e Valori non negoziabili)

Ore 20:00 – Sala Rosario Livatino

Premio Atreju a Il Mondo di Leo

Introduce: Imma Vietri (Deputata FdI, Capogruppo Commissione Affari sociali)

Modera: Adriano Monti Buzzetti Colella (Giornalista e scrittore)

Ore 20:00 – Caffè letterario

Presentazione del libro “La gaia incoscienza” di Guerino Nuccio Bovalino

Intervengono: Emanuele Merlino (Scrittore), Sebastiano Caputo (Giornalista)

Introduce: Giulia Cosenza (Senatrice FdI, Vicepresidente Commissione Cultura)

Modera: Giovanni Marinetti (Giornalista)

Ore 20:30 – Sala Giustizia giusta

Presentazione del libro “Come il tralcio alla vite. La sfida di rimanere in cammino con Dio” di Nicoletta Romanoff

Intervengono: Marcello Pera (Senatore FdI, Presidente della Commissione per la biblioteca e per l’archivio storico del Senato), Maria Rachele Ruiu (Board di ProVita&famiglia)

Ore 20:30 – Sala Rosario Livatino

Presentazione del libro “Non ci avete fatto niente” di Tina Montinaro

Intervengono: Emanuele Prisco (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno)

Introduce: Raoul Russo (Senatore FdI, Componente Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere)

Modera: Michele De Feudis (Giornalista)

Ore 21:00 – Sala Giustizia giusta

La forza che cambia le università

Assemblea di Azione Universitaria

Coordina: Francesco Armone (Vicepresidente di Azione Universitaria)

VENERDI’ 12 DICEMBRE

Ore 10:00 – Sala Rosario Livatino

Presentazione del libro “Charlie Kirk. La fede, il coraggio, la famiglia” di Gabriele Caramelli

Intervengono: Emanuele Loperfido (Deputato FdI, Segretario Commissione Affari esteri e comunitari), Maicol Pizzicotti Busilacchi (Segretario Internazionale Gioventù Nazionale), Costanza Cavalli (Giornalista)

Modera: Eleonora Tomassi (Giornalista)

Ore 10:00 – Sala Giustizia giusta

Proteggere la salute, difendere i diritti: l’eredità della pandemia Covid

Intervengono: Marco Lisei (Presidente Commissione parlamentare di inchiesta su emergenza sanitaria epidemiologica da SARS-CoV-2), Alice Buonguerrieri (Deputata FdI e Capogruppo nella Commissione di inchiesta su emergenza sanitaria epidemiologica da SARS-CoV-2), Federica Angelini (Presidente Comitato Ascoltami), Paolo Bellavite (Professore di Patologia generale all’Università di Verona), Giovanni Frajese (Medico e consulente della Commissione parlamentare di inchiesta su emergenza sanitaria epidemiologica da SARS-CoV-2), Maria Rita Gismondo (Direttrice della Microbiologia Clinica e Virologia dell’Ospedale Sacco)

Introduce: Antonella Zedda (Senatrice FdI, Vicecapogruppo Senato della Repubblica)

Modera: Fabio Amendolara (Giornalista)

Ore 11:00 – Sala Rosario Livatino

Cambiamento climatico: oltre le ideologie

Intervengono: Nello Musumeci (Ministro per la protezione civile e per le politiche del mare), Sergio Costa (Vicepresidente della Camera dei deputati), Nicola Procaccini (Co-presidente gruppo ECR e responsabile dipartimento ambiente FdI), Sara Manfuso (Giornalista), Mario Tozzi (Geologo)

Introduce: Claudio Barbaro (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica)

Modera: Fabio Dragoni (Giornalista)

Ore 12:00 – Sala Giustizia giusta

Le stragi dimenticate: il ruolo delle comunità cristiane nelle aree di crisi

Intervengono: Ihab Alrachid (Professore di Diritto Canonico presso Facoltà Teologica di Damasco), Emmanuele Di Leo (Vicepresidente Network “Ditelo Sui Tetti”), Maria Chiara Marzollo (Content creator), Christian Nani (Direttore di Porte Aperte Italia), Don Gideon Obasogie (Sacerdote della diocesi di Maiduguri in Nigeria), Francesco Semprini (Giornalista), Massimiliano Tubani (Direttore della Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre Italia)

Introduce: Giangiacomo Calovini (Deputato FdI, Capogruppo Commissione Affari esteri e comunitari)

Modera: Gian Micalessin (Giornalista e reporter)

Ore 12:00 – Sala Rosario Livatino

Dalla Via della seta alla Via del cotone: un’opportunità storica per l’Italia

Intervengono: Lorenzo Fontana (Presidente della Camera dei deputati), Giulio Terzi di Sant’Agata (Senatore FdI, Presidente della Commissione Politiche dell’Unione Europea), Lorenzo Guerini (Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica), Abdulla Ali AlSubousi (Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia), Luigi Di Maio (Inviato speciale dell’UE nel Golfo Persico), Marco Minniti (Presidente della Fondazione Med-Or)

Introduce: Salvatore Caiata (Deputato FdI, Presidente delegazione Ince)

Modera: Mario Sechi (Direttore responsabile di Libero)

Ore 15:00 – Sala Rosario Livatino

Taglio delle tasse, conti in ordine e difesa del potere d’acquisto

Intervengono: Maurizio Leo (Viceministro dell’Economia e delle Finanze), Marco Osnato (Deputato FdI e Presidente Commissione Finanze), Michele Gubitosa (Deputato M5S), Luigi Marattin (Deputato), Angelo Camilli (Vicepresidente Confindustria)

Introduce: Lucia Albano (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze)

Modera: Sandro Iacometti (Giornalista)

Ore 15:30 – Sala Giustizia giusta

Mafia: le indagini e il racconto. Dai pizzini a TikTok

Intervengono: Chiara Colosimo (Presidente Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere), Maurizio De Lucia (Procuratore della Repubblica di Palermo), Tommaso Longobardi (Responsabile comunicazione digitale Giorgia Meloni) Vincenzo Molinese (Comandante del ROS)

Introduce: Salvatore Sallemi (Senatore FdI, Vicecapogruppo Senato della Repubblica)

Modera: Manuela Moreno (Giornalista)

Ore 16:30 – Sala Giustizia giusta

Mahmud Abbas (Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese)

Ore 17:00 – Sala Rosario Livatino

Il futuro dell’Occidente passa per Roma: l’Italia al centro del dialogo transatlantico

Intervengono: Lucio Malan (Capogruppo FdI Senato della Repubblica), Giovanna Botteri, Maria Luisa Rossi Hawkins, Giovanna Pancheri, Federico Rampini, Gennaro Sangiuliano

Introduce: Marco Scurria (Senatore FdI, Vicecapogruppo Senato della Repubblica)

Modera: Flaminia Camilletti (Giornalista)

Ore 17:00 – Sala Giustizia giusta

Una riforma a lungo attesa: i nuovi CSM e l’Alta Corte disciplinare

Intervengono: Giulia Bongiorno (Senatrice Lega e Presidente della Commissione Giustizia), Galeazzo Bignami (Capogruppo FdI Camera dei deputati), Alfonso Colucci (Deputato M5S), Cesare Parodi (Presidente Associazione Nazionale Magistrati), Alessandro Sallusti (Giornalista)

Introduce: Gianluca Vinci (Deputato FdI)

Modera: Davide Desario (Direttore Adnkronos)

Ore 18:00 – Sala Giustizia giusta

Guido Crosetto intervistato da Marco Travaglio

Introduce: Isabella Rauti (Sottosegretario di Stato al Ministero della difesa)

Ore 18:00 – Sala Rosario Livatino

Il valore della stabilità: come è cambiata la percezione dell’Italia nel mondo

Intervengono: Giancarlo Giorgetti (Ministro dell’Economia e delle Finanze), Giovanbattista Fazzolari (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’Attuazione per il programma di Governo), Giada Giani (Senior economist di Citi per l’Europa), Valbona Zeneli (Non-resident senior fellow at the Atlantic Council’s Europe Center)

Introduce: Ylenja Lucaselli (Deputata FdI, Capogruppo in Commissione Bilancio)

Modera: Roberto Napoletano (Direttore de Il Messaggero)

Ore 19:00 – Sala Giustizia giusta

Stop al fondamentalismo. A difesa della libertà e della sicurezza dei cittadini

Intervengono: Andrea Delmastro Delle Vedove (Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia), Fausto Biloslavo (Giornalista e reporter), Tommaso Cerno (Direttore de Il Giornale), Amani El Nasif (Scrittrice e attivista), Azar Karimi (Portavoce dell’associazione “Giovani iraniani in Italia”), Ali Rashid Al Nuaimi (Presidente della Commissione Interno, Difesa e Affari Esteri del Consiglio Nazionale Federale degli Emirati Arabi Uniti)

Introduce: Riccardo De Corato (Deputato FdI, Vicepresidente Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Modera: Stefano Piazza (Giornalista)

Ore 19:00 Sala Rosario Livatino

I grandi misteri italiani tra narrazione mediatica e verità

Intervengono: Francesco Michelotti (Deputato FdI e Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta su “Il Forteto”), Flaminia Bolzan (Criminologa), Giuseppe Brindisi (Giornalista), Antonio De Rensis (Avvocato), Nicodemo Gentile (Presidente Associazione Penelope), Antonino Monteleone (Giornalista), Gigi Paoli (Scrittore e giornalista)

Introduce: Sandro Sisler (Senatore FdI, Vicepresidente Commissione Giustizia)

Modera: Federico Ruffo (Giornalista)

Ore 20:00 – Caffè letterario

Presentazione del libro “Ambrogio Fogar. Le mille straordinarie vite dell’ultimo grande sognatore” di Lorenzo Grossi

Intervengono: Intervengono: Guido Quintino Liris (Senatore FdI, Capogruppo Commissione Bilancio), Riccardo Bergamini (Alpinista)

Modera: Giulia Bonaudi (Giornalista)

Ore 20:00 – Sala Rosario Livatino

Presentazione del libro “La Cina ha vinto” di Alessandro Aresu

La sfida mondiale per le nuove tecnologie

Intervengono: Alessio Butti (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’innovazione tecnologica), Gianluigi Greco (Rettore dell’Università della Calabria e Presidente associazione italiana per l’intelligenza artificiale)

Introduce: Francesco Torselli (Parlamentare europeo FdI)

Modera: Andrea Mancia (Direttore de L’Opinione)

Ore 20:30 – Sala Giustizia giusta

Gli irriverenti

Intervengono: Giuseppe Cruciani (Giornalista), David Parenzo (Giornalista)

Ore 21:00 – Sala Rosario Livatino

Conservative’s challenges

Kemi Badenoch (Leader of the Conservative Party – UK), Adam Bielan (PiS International Secretary, Head of Polish delegation ECR Group), Gila Gamliel (Minister of Science and Technology – Israel), Sigmundur Gunnlaugsson (Leader of Centre Party – Iceland), Marion Maréchal (ECR Party Vice President, Leader of IDL Party, Head of French delegation ECR Group), George Simion (ECR Party Vice President, Leader of AUR Party – Romania), Kristoffer Storm (EU Affairs Chairman of DD Party, Head of Danish delegation ECR Group

Introduction: Elisabetta Gardini (Deputata FdI, Presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa)

Moderator: Antonio Giordano (Deputato FdI e Segretario Generale del Partito ECR)

SABATO 13 DICEMBRE

Ore 9:00 – Sala Rosario Livatino

Presentazione del libro “La verità è un fuoco” di Agnese Pini

Intervengono: Paolo Inselvini (Parlamentare europeo FdI), Massimo Gandolfini (Presidente Associazione Family Day)

Ore 9:30 – Sala Giustizia giusta

La scuola del merito: formazione, educazione, rispetto

Intervengono: Giuseppe Valditara (Ministro dell’istruzione e del merito), Paola Frassinetti (Sottosegretario di Stato al ministero dell’istruzione e del merito), Suor Monia Alfieri (Opinionista), Domenico Baldazzi (Coordinatore Emilia Romagna delle consulte studentesche), Patrizio Bianchi (già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), Riccardo Maola (Coordinatore Lazio delle consulte studentesche), Giuseppe Palmisano (Coordinatore Puglia delle consulte studentesche), Gino Zavalani (Direttore di Esperia)

Introducono: Carmela Bucalo (Senatrice FdI), Riccardo Ponzio (Presidente Azione Studentesca)

Modera: Matteo Sacchi (Giornalista)

Ore 10:00 – Sala Rosario Livatino

Cortei violenti, baby-gang e maranza: le nuove sfide della sicurezza nelle città

Intervengono: Wanda Ferro (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno), Riccardo Magi (Deputato e Segretario Nazionale di +Europa), Riccardo Maria Bruno “Rick” (Content creator), Don Luigi Merola (Fondazione “A’ voce de’ creature”)

Introduce: Carlo Maccari (Deputato FdI, Segretario Commissione Affari sociali)

Modera: Andrea Malaguti (Direttore de La Stampa)

Ore 11:00 – Sala Giustizia giusta

Trasparenza ed efficienza: più valore alla nostra sanità

Intervengono: Orazio Schillaci (Ministro della Salute), Marcello Gemmato (Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute), Francesco Acquaroli (Presidente della Regione Marche), Antonio Decaro (Presidente della Regione Puglia), Massimiliano Fedriga (Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia e Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome), Roberto Occhiuto (Presidente della Regione Calabria), Francesco Rocca (Presidente della Regione Lazio)

Introduce: Franco Zaffini (Senatore FdI e Presidente della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Modera: Maria Antonietta Spadorcia (Giornalista)

Ore 11:00 – Sala Rosario Livatino

La sfida della riduzione dei costi dell’energia tra sostenibilità e sviluppo

Intervengono: Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica), Flavio Cattaneo (Amministratore Delegato di Enel), Gian Piero Joime (Professore di Economia dell’ambiente e del territorio), Emanuele Orsini (Presidente di Confindustria), Agostino Scornajenchi (Amministratore Delegato di SNAM), Vinicio Mosè Vigilante (Amministratore Delegato di GSE)

Introduce: Mauro Rotelli (Deputato FdI, Presidente Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Modera: Roberto Sommella (Direttore di MF-Milano Finanza)

Ore 12:00 – Sala Rosario Livatino

Rivoluzione e sussidiarietà per il welfare

Intervengono: Alessandra Locatelli (Ministro per le Disabilità), Maria Teresa Bellucci (Viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali), Giulio Tremonti (Deputato FdI, Presidente Commissione Affari esteri e comunitari), Cardinale Matteo Maria Zuppi (Presidente della CEI), Nico Acampora (Fondatore di PizzAut), Oscar Bianchi (Presidente di AVIS), Barbara Rosina (Presidente dell’Ordine nazionale degli assistenti sociali)

Introduce: Lorenzo Malagola (Deputato FdI e Segretario Commissione Lavoro pubblico e privato)

Modera: Monica Setta (Giornalista)

Ore 12:00 – Sala Giustizia giusta

Lotta ai trafficanti, frontiere più sicure

Intervengono: Matteo Piantedosi (Ministro dell’Interno), Athanasios Plevris (Ministro delle Migrazioni e dell’Asilo della Grecia), Sara Kelany (Deputata FdI, Responsabile Dipartimento Immigrazione)

Introduce: Alessandro Ciriani (Parlamentare europeo FdI)

Modera: Gabriele Barberis (Giornalista)

Ore 15:00 – Sala Giustizia giusta

Quando lo sport diventa comunità: il ruolo degli oratori nella formazione dei giovani

Intervengono: Andrea Abodi (Ministro per lo sport e i giovani), Gianluigi Buffon (Capo delegazione della Nazionale italiana di calcio), Don Franco Finocchio (Cappellano olimpico), Carlotta Gilli (Nuotatrice olimpica), Lara Magoni (Parlamentare europea FdI, ex campionessa di sci)

Introduce: Matteo Rosso (Deputato FdI, Responsabile Dipartimento Sanità) Modera: Giusy Meloni (Giornalista)

Ore 16:00 – Sala Giustizia giusta

La stagione delle riforme

Maria Elisabetta Alberti Casellati (Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa), Roberto Calderoli (Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie), Paolo Zangrillo (Ministro per la Pubblica amministrazione), Fabio Rampelli (Vicepresidente Camera dei deputati), Matteo Renzi (Senatore e Presidente Italia Viva)

Introduce: Alessandro Urzì (Deputato FdI, Capogruppo Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Modera: Bruno Vespa (Giornalista)

Ore 17:00 – Sala Giustizia giusta

Giuseppe Conte intervistato da Paolo del Debbio

Introduce: Augusta Montaruli (Vicecapogruppo FdI Camera dei deputati)

Ore 17:00 – Sala Rosario Livatino

Borghi italiani: il cuore del turismo che non conosce stagioni

Intervengono: Daniela Santanché (Ministro del Turismo), Ubaldo Fusco (Vicepresidente Faita – turismo all’aria aperta), Alberta Ferretti (Stilista e ideatrice del progetto Borgo di Montegridolfo), Ivana Jelinic (Amministratore delegato di Enit), Emanuele Pepa (Sindaco di Recanati), Fiorello Primi (Presidente di “I Borghi più belli d’Italia”), Valentina Reino (Responsabile relazioni istituzionali di Airbnb)

Introduce: Gianluca Caramanna (Deputato FdI, Responsabile Dipartimento Turismo)

Modera: Francesco Giorgino (Direttore dell’Ufficio Studi Rai)

Ore 18:00 – Sala Giustizia giusta

La cucina italiana patrimonio dell’umanità

Intervengono: Nico Gronchi (Presidente Confesercenti), Paolo Mascarino (Presidente Federalimentare), Luigi Scordamaglia (Amministratore delegato di Filiera Italia), Lino Enrico Stoppani (Presidente della FIPE e Vicepresidente Vicario di Confcommercio), Matteo Zoppas (Presidente Agenzia ICE)

Introduce: Gianmarco Mazzi (Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura)

Modera: Tinto – Nicola Prudente (Conduttore radio e TV)

Conclude: Francesco Lollobrigida (Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

Ore 18:00 – Sala Rosario Livatino

L’impegno dell’Italia per una pace giusta e duratura

Intervengono: Luca Ciriani (Ministro per i Rapporti con il Parlamento), Edmondo Cirielli (Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), Carlo Calenda (Senatore e Segretario di Azione), Ettore Licheri (Senatore M5S)

Introduce: Paola Chiesa (Deputata FdI, Capogruppo Commissione Difesa) Modera: Stefania Battistini (Giornalista)

Ore 19:00 – Sala Rosario Livatino

Oltre il Green Deal: il futuro dell’industria europea

Intervengono: Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy), Carlo Fidanza (Capo Delegazione FdI al Parlamento europeo), Angelo Bonelli (Deputato AVS), Emma Marcegaglia (Presidente e Amministratrice delegata di Marcegaglia Investments)

Introduce: Fausta Bergamotto (Sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy)

Modera: Luciano Fontana (Direttore de Il Corriere della Sera)

Ore 19:00 – Sala Giustizia giusta

Ignazio La Russa intervistato da Enrico Mentana

Introduce: Raffaele Speranzon (Vicecapogruppo Vicario FdI Senato della Repubblica)

Ore 20:00 – Sala Giustizia giusta

Premio Atreju a Ferdinando De Giorgi (Commissario tecnico della Nazionale maschile italiana di pallavolo)

Modera: Paolo Petrecca (Direttore Rai Sport)

Ore 20:00 – Sala Rosario Livatino

Presentazione del libro “Le querce non fanno limoni” di Chiara Francini

Introduce: Paolo Marcheschi (Senatore FdI, Responsabile Dipartimento Sport)

Modera: Luigi Mascheroni (Giornalista e critico letterario)

Ore 20:30 – Sala Giustizia giusta

Presentazione del libro “Il nuovo Medio Oriente. Il declino della Mezzaluna Sciita” di Giovan Battista Brunori

Intervengono: Giovanni Donzelli (Deputato FdI, Responsabile Dipartimento Organizzazione), Italo Bocchino (Direttore editoriale de Il Secolo d’Italia), Andrea Margelletti (Presidente del Ce.S.I. – Centro Studi Internazionali), Claudio Velardi (Direttore de Il Riformista)

Introduce: Michele Barcaiuolo (Senatore FdI, Capogruppo Commissione Affari esteri e difesa)

Modera: Matteo Carnieletto (Giornalista)

Ore 21:30 – Sala Giustizia giusta

Chi soffia sul fuoco dell’odio politico? A difesa della libertà di pensiero

Intervengono: Francesco Filini (Deputato FdI, Responsabile Dipartimento Programma), Daniele Capezzone (Direttore editoriale de Il Tempo), Ilaria D’Amico (Giornalista), Francesco Giubilei (Direttore scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale), Piero Sansonetti (Direttore de L’Unità), Francesco Storace (Giornalista)

Introduce: Stefano Cavedagna (Parlamentare europeo FdI)

Modera: Michel Dessì (Giornalista)

DOMENICA 14 DICEMBRE

Ore 9:30 – Sala Giustizia giusta

Federico Osho Palmaroli (Vignettista e scrittore)

Ore 10:00 – Sala Giustizia giusta

Mateusz Morawiecki (Presidente del partito ECR)

Ore 11:00 – Sala Giustizia giusta

Fabio Roscani (Deputato FdI e Presidente Gioventù Nazionale)

Ore 11:30 – Sala Giustizia giusta

Antonio De Poli (Senatore e Segretario Nazionale UDC)

Maurizio Enzo Lupi (Deputato e Presidente Noi Moderati)

Matteo Salvini (Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri)

Antonio Tajani (Ministro degli Esteri e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri)

Ore 12:15 – Sala Giustizia giusta

Giorgia Meloni (Presidente del Consiglio dei Ministri)