Ue: raggiunto un accordo per eliminare le importazioni di gas russo in Europa

AgenPress. Oggi, la presidenza del Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sul regolamento per l’eliminazione graduale delle importazioni di gas naturale russo . Il regolamento costituisce un elemento centrale della tabella di marcia REPowerEU dell’UE per porre fine alla dipendenza dall’energia russa, a seguito della militarizzazione delle forniture di gas da parte della Russia, con effetti significativi sul mercato energetico europeo.

Il regolamento introduce un divieto graduale e giuridicamente vincolante sulle importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) e di gas tramite gasdotto dalla Russia , con un divieto totale rispettivamente a partire dalla fine del 2026 e dall’autunno del 2027. Contribuirà all’obiettivo generale di realizzare un mercato energetico dell’UE resiliente e indipendente, preservando al contempo la sicurezza dell’approvvigionamento dell’UE.

Fase di transizione per i contratti di fornitura esistenti

I colegislatori hanno confermato che le importazioni di gas e GNL russi saranno vietate a partire da sei settimane dopo l’entrata in vigore del regolamento , mantenendo un periodo di transizione per i contratti esistenti . In particolare:

per i contratti di fornitura a breve termine conclusi prima del 17 giugno 2025 , il divieto di importazione di gas russo si applicherà dal 25 aprile 2026 per il GNL e dal 17 giugno 2026 per il gasdotto

per i contratti a lungo termine per le importazioni di GNL , il divieto si applicherà dal 1° gennaio 2027 , in linea con il 19° pacchetto di sanzioni

per quanto riguarda i contratti a lungo termine per le importazioni di gas tramite gasdotto , il divieto entrerà in vigore il 30 settembre 2027 , a condizione che gli obiettivi di riempimento dello stoccaggio previsti dal regolamento sullo stoccaggio del gas siano rispettati e al più tardi il 1° novembre 2027

Le modifiche ai contratti esistenti saranno consentite solo per scopi operativi strettamente definiti e non potranno comportare un aumento dei volumi.

Procedure doganali e autorizzazione

I colegislatori hanno incluso il requisito che entrambe le categorie di importazioni di gas siano soggette a un regime di autorizzazione preventiva, al fine di garantire che il divieto funzioni nella pratica.

per il gas russo e le importazioni che rientrano nel periodo di transizione, le informazioni richieste per l’autorizzazione devono essere presentate almeno un mese prima dell’entrata

per il gas non russo, la prova deve essere fornita almeno cinque giorni prima dell’ingresso e 7 giorni per il gas importato tramite il punto di interconnessione Strandzha 1

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, i colegislatori hanno concordato che questa procedura di autorizzazione preventiva non si applicherà alle importazioni da paesi che soddisfano determinati criteri, come i principali paesi produttori di gas che hanno esportato più di 5 miliardi di metri cubi di gas naturale nell’UE nel 2024 e che vietano o limitano le importazioni di gas russo, o paesi privi di infrastrutture per l’importazione. Sulla base del monitoraggio continuo da parte delle autorità doganali e di autorizzazione, la Commissione può aggiornare l’elenco dei paesi esentati e, se necessario, può rimuovere paesi dall’elenco, ad esempio in caso di elusione documentata.

Piani nazionali di diversificazione

Il regolamento impone a tutti gli Stati membri di presentare piani nazionali di diversificazione che delineino le misure per diversificare i propri approvvigionamenti di gas e le potenziali sfide, al fine di porre fine a tutte le importazioni di gas dalla Russia entro le scadenze previste dal regolamento. Allo stesso tempo, l’accordo rafforza la supervisione della Commissione, imponendo agli Stati membri di notificare alla Commissione, entro un mese dall’entrata in vigore del regolamento, se hanno contratti di fornitura di gas russo o se sono soggetti a divieti legali nazionali.

Lo stesso obbligo di presentare un piano nazionale di diversificazione si applicherà agli Stati membri che continuano a importare petrolio russo , con l’obiettivo di cessare tali importazioni. Il regolamento sarà accompagnato da una dichiarazione della Commissione sull’intenzione di presentare una proposta legislativa per la graduale eliminazione delle importazioni di petrolio russo nell’UE entro la fine del 2027.