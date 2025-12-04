DIA Operazione SED: condanne per oltre 120 anni di reclusione per trafficanti di droga di Foggia e provincia

AgenPress. Nell’ambito della Operazione SED condotta dalla DIA, il GIP/GUP presso Tribunale di Bari nella giornata del 1 dicembre del corrente anno ha inflitto condanne per oltre 120 anni di carcere ed oltre 200.000 euro di multa agli indagati destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Bari su richiesta della DDA ed eseguita dalla DIA nel settembre 2024.

Sono 17 gli imputati destinatari della sentenza di condanna, a cui si aggiungono altri 7 imputati che hanno patteggiato la pena della reclusione per complessivi anni 20, a fronte di 27 indagati. Al centro dell’inchiesta un’associazione finalizzata al traffico illecito di cocaina, destinata ad alimentare i mercati di Foggia e provincia ma anche della BAT, del Molise e dell’Abruzzo.

Le condanne, benché di primo grado, e per la cui definitività occorre attendere il completamento dell’iter giudiziario, confermano la pericolosità del sodalizio indagato capace di immettere notevoli quantitativi di stupefacente sul mercato e di introitare cospicui capitali illeciti, nonché la solidità del quadro investigativo acquisito dalla DIA in una delle sue prime operazioni di polizia giudiziaria dall’istituzione dell’articolazione di Foggia, avvenuta nel febbraio 2020.