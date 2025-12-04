Domani alla Camera dei Deputati omaggio a Ugo Tognazzi e ai 50 anni di “Amici Miei”

AgenPress. Domani 5 Dicembre, alle ore 17:30, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati (Via di Campo Marzio 78) si svolgerà l’evento OMAGGIO A UGO TOGNAZZI, in occasione del 50° anniversario del film AMICI MIEI.

L’iniziativa, promossa dalla Presidenza della Commissione Cultura della Camera dei deputati, organizzata in collaborazione con le Associazioni culturali Ugo Tognazzi e Ugo di Noi insieme a Reporters Associati & Archivi, con il contributo di Ruvido Produzioni e Groenlandia Produzioni, celebra la figura di un’icona assoluta del cinema italiano e internazionale.

Nel corso dell’evento, cui parteciperà Enrico Magrelli, verrà donata alla famiglia Tognazzi, la medaglia ufficiale della Camera dei deputati alla memoria di Ugo Tognazzi, monumento della Commedia all’italiana, “per la sua insuperabile maestria nell’aver saputo spaziare dal grottesco al dramma, interpretando con geniale ironia tagliente le contraddizioni e il vuoto esistenziale di un’intera epoca”.

“La sua arte, fatta di espressività unica e di una continua ricerca di innovazione, rimane un patrimonio culturale inestimabile per l’Italia e per il mondo”, ha dichiarato Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera.

All’evento saranno presenti, oltre alla famiglia Tognazzi, personalità di spicco del panorama cinematografico, tra cui: la sceneggiatrice Simona Izzo, l’attrice Milena Vukotic, l’attrice Liana Orfei, l’attore, regista e produttore Luca Barbareschi, lo scenografo del film Amici Miei Lorenzo Baraldi e il regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi.