Giornata Internazionale del Volontariato. Mattarella: “Un inestimabile contributo alla comunità”

AgenPress. «Ogni giorno milioni di persone offrono, volontariamente, un inestimabile contributo alla comunità.
Una dedizione che si accentua nel corso delle crisi umanitarie, ambientali e climatiche, che si concretizza nelle piccole e generose azioni quotidiane di prossimità.
Quella del volontariato è una forza spontanea a servizio della persona, una risorsa che si affianca alle istituzioni preposte al soccorso e alla ricostruzione, conferendo maggiore efficacia alla loro attività.
Lo stesso raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile – ci ricordano le Nazioni Unite – richiede l’apporto dei volontari per sconfiggere la povertà, la fame, le disuguaglianze e per promuovere la pace.
L’odierna edizione della Giornata del Volontariato, dal tema “Ogni contributo conta”, assume particolare rilievo, aprendo l’Anno internazionale istituito dall’ONU per sottolinearne l’importanza e la necessità di integrare questo prezioso patrimonio di iniziative e valori nelle politiche dirette all’attuazione dell’Agenda 2030.
La Repubblica è grata ai volontari e alle loro organizzazioni per la preziosa azione di solidarietà che svolgono».
E’ quanto dichiara Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato per lo Sviluppo Economico e Sociale.