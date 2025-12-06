Al via Atreju 2025, la manifestazione di Fratelli d’Italia. Programma di oggi

AgenPress. Torna il tradizionale appuntamento di Atreju 2025. La manifestazione si terrà nei giardini di Castel Sant’Angelo, nel cuore della città di Roma. “Sei diventata forte – L’Italia a testa alta” è il titolo scelto per quest’edizione.

Per l’occasione verrà allestito un grande villaggio natalizio con un’intera area destinata al mercatino di Natale, prodotti tipici e una pista di pattinaggio per adulti e bambini.

Programma sabato 6 dicembre:

Ore 15:00

Taglio del nastro

Inaugurazione della pista di pattinaggio con esibizione dei bambini della scuola Palaghiaccio Mezzaluna

Inizio delle trasmissioni di Radio Italia Chiamò

A cura di: Grazia Di Maggio (Deputata FdI) ed Etel Sigismondi (Senatore FdI)

Ore 16:00 – Sala Rosario Livatino

Inaugurazione

Intervengono: Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma), Antonello Aurigemma (Presidente del Consiglio Regionale del Lazio), Stefano Cacciotti (Capogruppo FdI Città Metropolitana Roma), Giovanni Quarzo (Capogruppo FdI Comune di Roma Capitale), Simone Forte (Presidente GN Provincia di Roma), Francesco Todde (Presidente GN Roma città)

Introducono: Luca Sbardella (Deputato FdI) e Massimo Milani (Deputato FdI)

Modera: Giulia Di Stefano (Giornalista)

Ore 16:45 – Sala Rosario Livatino

Presentazione dei libri “Belle ciao! Come Giorgia Meloni e la destra hanno mandato in tilt il femminismo” di Barbara Saltamartini e “Quel che resta del femminismo” di Anna Paola Concia

Introduce: Monica Ciaburro (Deputata FdI, Vicepresidente Commissione Difesa)

Modera: Enrica Belli (Giornalista)

Ore 17:30 – Sala Rosario Livatino

Fratelli d’Italia nelle Regioni

Assemblea dei Consiglieri e degli Assessori regionali

Coordina: Chiara La Porta (Deputata e Capogruppo FdI Regione Toscana)

Ore 18:30 – Caffè letterario

Presentazione del libro “Iubilaeum nostrum. Il Giubileo dei Due Papi” di Daniele Sabatini

Interviene: Gianfranco Rotondi (Deputato FdI, Vicepresidente Commissione Politiche dell’Unione europea)