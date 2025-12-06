Grottaferrata: inaugurato Largo Delfo Galileo Faroni, intitolato allo storico fondatore del Gruppo INI

AgenPress. Questa mattina si è tenuta la cerimonia di intitolazione della piazzetta del belvedere nei pressi di Piazza Alcide De Gasperi al professor Delfo Galileo Faroni, fondatore del Gruppo INI e figura eminente nell’ambito della sanità regionale e nazionale.

“L’INI, con un’importante struttura presente a Grottaferrata, ha avuto e continua ad avere un ruolo fondamentale nell’erogazione di servizi sanitari di cruciale interesse pubblico sul nostro territorio, nel Lazio e anche oltre i confini regionali – ha ricordato il Sindaco Mirko Di Bernardo nel corso della cerimonia -. A ciò si aggiunge il contributo alla ricerca e all’innovazione del settore, possibile proprio grazie alla visione e all’operato del prof. Faroni, al quale siamo onorati di poter dedicare questo nuovo spazio riqualificato dalla nostra Amministrazione”.

Nel corso dell’evento, i cittadini hanno potuto usufruire della ‘Giornata della prevenzione in piazza’, con screening e visite gratuite in molti ambiti, dalla dermatologia alla nutrizione e alla cardiologia.

Intervenuti nel corso dell’evento, oltre al Sindaco Di Bernardo, anche la Consigliera regionale Edy Palazzi, la Sindaca di Cerreto Laziale Gina Panci, i rappresentanti dei Comuni di Marino e di Tivoli, il Presidente del Gruppo INI Cristopher Faroni, il Direttore Generale Giovanni Tavani e Il Manager sanitario Jessica Faroni.

Presenti anche i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Grottaferrata e numerosi cittadini e dipendenti del gruppo.

“Un ringraziamento alle istituzioni, ai rappresentanti del Gruppo INI, alle forze dell’ordine e ai tanti cittadini presenti”, ha concluso il Sindaco.