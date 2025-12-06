type here...

La Russia ha perso 1.179.790 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. La Russia ha perso circa 1.179.790 soldati in Ucraina dall’inizio della sua invasione il 24 febbraio 2022, ha riferito oggi lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. 

Il numero include 1.180 vittime subite dalle forze russe nell’ultimo giorno.

Secondo il rapporto , la Russia ha perso anche 11.398 carri armati, 23.688 veicoli corazzati da combattimento, 69.037 veicoli e serbatoi di carburante, 34.874 sistemi di artiglieria, 1.560 sistemi di lancio di razzi multipli, 1.253 sistemi di difesa aerea, 431 aerei, 347 elicotteri, 87.387 droni, 28 navi e imbarcazioni e un sottomarino.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits