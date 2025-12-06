La Russia ha perso 1.179.790 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022

AgenPress. La Russia ha perso circa 1.179.790 soldati in Ucraina dall’inizio della sua invasione il 24 febbraio 2022, ha riferito oggi lo Stato maggiore delle forze armate ucraine.

Il numero include 1.180 vittime subite dalle forze russe nell’ultimo giorno.

Secondo il rapporto , la Russia ha perso anche 11.398 carri armati, 23.688 veicoli corazzati da combattimento, 69.037 veicoli e serbatoi di carburante, 34.874 sistemi di artiglieria, 1.560 sistemi di lancio di razzi multipli, 1.253 sistemi di difesa aerea, 431 aerei, 347 elicotteri, 87.387 droni, 28 navi e imbarcazioni e un sottomarino.