Un attacco di droni ucraini contro il porto russo di Novorossiysk ha causato la morte di un bambino

AgenPress. Un attacco di droni ucraini avvenuto nella notte contro il porto russo di Novorossiysk, sul Mar Nero, ha causato la morte di un bambino e il ferimento di altre due persone, oltre a danni a quattro attività commerciali e ad almeno 24 edifici residenziali, come annunciato dal sindaco Andrey Kravchenko tramite Telegram.

Veniamin Kondratyev, governatore della regione russa meridionale di Krasnoda ha annunciato che un’altra persona è stata uccisa nella regione, mentre altre sono rimaste ferite negli attacchi.

Su Telegram sono apparsi post non confermati accompagnati da foto che mostrano enormi fiammate provenire da Novorossiysk.

A Sebastopoli, nella Crimea occupata dai russi, sono stati abbattuti più di 35 droni, ha dichiarato il governatore della città, Mikhail Razvozayev. Alcune case sono state danneggiate nell’attacco, ma non ci sono state vittime, ha aggiunto.

A Mosca, il Ministero della Difesa russo ha annunciato oggi che 502 droni ucraini sono stati intercettati e distrutti durante la notte in diverse regioni della Russia.