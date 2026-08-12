2,4 milioni di ragazze afghane sono escluse dalla scuola secondaria a 5 anni dalla presa del potere da parte dei talebani

“L’Afghanistan rimane l’unico Paese al mondo in cui alle ragazze e alle donne è formalmente vietato l’accesso all’istruzione secondaria e superiore”

AgenPress. Si stima che circa 2,4 milioni di ragazze afghane siano ancora escluse dall’istruzione secondaria a cinque anni dalla presa del potere da parte dei talebani, ha dichiarato un’agenzia delle Nazioni Unite, rinnovando l’appello per il ripristino immediato del loro diritto all’istruzione.

L’UNESCO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura con sede a Parigi, ha affermato che la continua esclusione di donne e ragazze dall’istruzione costituisce una grave violazione dei loro diritti fondamentali.

“L’Afghanistan rimane l’unico Paese al mondo in cui alle ragazze e alle donne è formalmente vietato l’accesso all’istruzione secondaria e superiore”, ha dichiarato Hoda Jaberian, coordinatrice del programma UNESCO per l’istruzione nelle emergenze, durante una conferenza stampa. “Cinque anni non rappresentano un’interruzione temporanea nel percorso scolastico di un bambino. Si tratta chiaramente di quasi un intero ciclo di scuola secondaria”.

Jaberian ha dichiarato: “L’UNESCO continua a chiedere il ripristino immediato e incondizionato del diritto delle ragazze e delle donne all’istruzione secondaria e superiore. Non è negoziabile. È un diritto umano fondamentale e ribadiamo che non esiste alternativa”.

I talebani hanno preso il potere il 15 agosto 2021, in seguito al ritiro delle forze statunitensi e della NATO dal Paese dopo due decenni di guerra.

Poco dopo, il governo vietò alle ragazze l’accesso alle scuole secondarie e in seguito estese le restrizioni all’istruzione superiore, al mondo del lavoro e ad altri settori, escludendo di fatto donne e ragazze dalla vita pubblica.