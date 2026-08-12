La Russia si prepara all’offensiva finale della guerra questo autunno

AgenPress. A Kiev e nelle capitali dei suoi alleati, il tema di un brutale “inverno” che attende l’Ucraina a causa degli attacchi russi è in cima all’agenda. Ed è molto probabile che proprio questo autunno e inverno si trasformeranno nella “ultima disperata offensiva” della Russia, un tentativo di ribaltare in qualche modo le sorti della guerra.

All’inizio del 2026 era già evidente: la continua scommessa della Russia su una guerra di logoramento stava perdendo, o aveva già perso, ogni reale possibilità di dare i suoi frutti.

Questa strategia ha trascinato il Cremlino, quasi irreversibilmente, verso il proprio esaurimento, e a un ritmo considerevolmente più rapido rispetto a quanto l’Ucraina abbia perso la sua capacità di resistere.

A tutto ciò si aggiungono altri fattori: all’interno della Russia stessa si stanno sviluppando processi profondamente negativi, alimentati dalla guerra; i tentativi del Cremlino di “tagliare completamente l’ossigeno all’Ucraina” sulla scena internazionale non hanno mai avuto pieno successo. Mosca non ha nemmeno ricevuto molte rassicurazioni dai suoi “compagni cinesi”, il principale alleato strategico del Cremlino, che non hanno mai aumentato il loro coinvolgimento nella guerra a un livello tale da costare effettivamente qualcosa a Pechino.

Il che significa che il Cremlino si è trovato di fronte a un’ulteriore scelta strategica: o scivolare in una modalità di “guerra a dissolvenza naturale”, abbandonando di fatto i suoi obiettivi principali, dichiarati o meno, e accontentandosi di ciò che aveva già ottenuto, il che implica essenzialmente dichiarare una pausa informale in questa “antica” situazione di stallo con l’Ucraina, in un accordo di fatto “né pace, né guerra”; oppure passare a un nuovo ciclo di “sforzi intensificati” e tentare, ancora una volta, di costringere l’Ucraina a uscire rapidamente dalla guerra, alle condizioni di Mosca.

In entrambi i casi, il Cremlino non poteva più permettersi di rimandare la decisione. Rispetto alla situazione di fine 2025 e inizio 2026, il quadro strategico generale per Mosca continuava a peggiorare, e l’indecisione era diventata, letteralmente, una questione di sopravvivenza.

A giudicare dalle recenti azioni del regime (e, in parte, dalla sua retorica), la scelta è stata fatta e sembra ricadere sulla seconda opzione.

Dal punto di vista strategico, è probabile che la situazione si sviluppi nel modo seguente. In primo luogo, ci sarà un’altra ondata di mobilitazione, seguita da un ulteriore rafforzamento operativo delle forze russe all’interno dell’Ucraina.

In seguito, si assisterà a un’ulteriore intensificazione degli attacchi a lungo raggio su tutto il territorio ucraino e contro i principali raggruppamenti delle sue Forze Armate: i russi probabilmente cercheranno, in autunno, di “dare il massimo”, puntando a ridurre significativamente la capacità di resistenza dell’Ucraina attraverso attacchi a lungo raggio combinati, intensi e quasi continui.

Infine, sul piano internazionale, il Cremlino cercherà ovviamente con ogni mezzo di minimizzare – o, laddove possibile, bloccare del tutto – qualsiasi aiuto effettivo all’Ucraina, soprattutto di natura tecnico-militare e finanziaria, e cercherà di farlo in modo tale che il volume di tali aiuti non abbia il tempo di modificare radicalmente la capacità di combattimento delle Forze di Difesa ucraine prima dell’inizio dell’offensiva finale.