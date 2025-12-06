Sudan: attacco paramilitare con droni uccide 50 persone, tra cui 33 bambini

AgenPress. Un attacco con droni da parte delle forze paramilitari sudanesi ha colpito un asilo nel Sudan centro-meridionale , uccidendo 50 persone, tra cui 33 bambini.

Si prevede che il bilancio delle vittime sarà più alto, ma le interruzioni delle comunicazioni nella zona hanno reso difficile segnalare altre vittime.

L’attacco è l’ultimo degli scontri tra il gruppo paramilitare delle Forze di Supporto Rapido (RSF) e l’esercito sudanese, in guerra da oltre due anni. Ora si sta concentrando negli stati del Kordofan, ricchi di petrolio.

Centinaia di civili sono stati uccisi negli stati del Kordofan nelle ultime settimane, mentre gli scontri si intensificavano spostandosi dal Darfur dopo che le RSF avevano preso il controllo della città assediata di el-Fasher.

La violenta presa di potere di el-Fasher da parte di RSF è stata segnata da esecuzioni di civili, stupri, aggressioni sessuali e altre atrocità. Migliaia di persone sono fuggite e si teme che altre migliaia siano state uccise o intrappolate nella città.

Le RSF e l’esercito sudanese si contendono il potere in Sudan dal 2023. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre 40.000 persone sono state uccise nella guerra e 12 milioni sono state sfollate. Tuttavia, le organizzazioni umanitarie affermano che il bilancio reale delle vittime potrebbe essere molto più alto.