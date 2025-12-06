Tre persone ferite stanotte in un attacco russo con missili e droni nella regione di Kiev

AgenPress. La Russia ha lanciato un attacco con missili e droni contro le città ucraine, ferendo almeno tre persone nella regione di Kiev.

Durante gli attacchi sono stati attivati ​​gli allarmi antiaerei in tutto il Paese, poiché gli aerei russi MiG-34K erano in grado di lanciare missili Kinzhal.

Segnalazioni di droni sono state avvistate anche a ovest, fino all’Oblast’ di Leopoli, mentre la Russia lanciava molteplici ondate di attacchi contro le città ucraine. L’Aeronautica Militare ha segnalato l’ultimo lancio di missili poco prima delle 7 del mattino.

Durante gli attacchi sono state segnalate esplosioni a Poltava, Lutsk, Odesa, Zaporizhzhia e Bila Tserkva.

Il governatore dell’oblast di Kiev ha riferito che un uomo di 42 anni è rimasto colpito da schegge nella città di Fastiv, situata a circa 60 chilometri (37 miglia) a sud-ovest del centro di Kiev.Ha anche segnalato che due donne, una di 46 anni e una di 40, sono rimaste ferite nel distretto di Vyshhorodskyi, appena a nord di Kiev

Secondo quanto riportato in precedenza, la stazione ferroviaria principale della città sarebbe stata colpita nell’attacco. L’autorità ferroviaria ucraina ha dichiarato che la Russia ha effettuato un “massiccio bombardamento delle infrastrutture ferroviarie” a Fastiv.

Il Servizio di emergenza statale ucraino ha inoltre segnalato che sono divampati incendi in un magazzino a Novi Petrivtsi e in un’abitazione a Bucha, nell’oblast’ di Kiev.

Nell’oblast’ di Dnipropetrovsk, il governatore regionale ha riferito che durante l’attacco sono scoppiati incendi in diverse città, tra cui attacchi alle abitazioni di Pavlohrad e alle infrastrutture locali di Kryvyi Rih.

Durante l’attacco a Nikopol è rimasto ferito anche un bambino di 11 anni.

Nella città occidentale di Lutsk, il sindaco ha riferito che diversi magazzini alimentari hanno preso fuoco.

Negli ultimi mesi, le forze russe hanno attaccato regolarmente Kiev e le regioni circostanti.