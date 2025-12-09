Giornata Mondiale dei Diritti Umani: valori universali da difendere insieme

AgenPress. “Libertà di Fede, Credo e Coscienza: Diritto fondamentale per la Convivenza e l’Integrazione Europea”, è il tema del convegno che si terrà giovedì 11 dicembre 2025, dalle ore 16:00 alle 19:00, presso Esperienza Europa, David Sassoli, p.zza Venezia, 6c, Roma.

L’iniziativa, promossa da Universal Peace Federation (UPF Italia) e dall’Associazione Internazionale per la Pace e lo Sviluppo (IAPD), si propone di celebrare la Giornata Mondiale dei Diritti Umani, che si tiene ogni anno il 10 dicembre, data in cui, nel 1948, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR).

Interverranno: Carlo Zonato, Presidente UPF Italia; Antonio Stango Presidente FIDU (Federazione Italiana per i Diritti Umani); Marco Respinti, Giornalista, Direttore Responsabile di BitterWinter.org; Raffaella Di Marzio, Fondatrice e Direttrice LIREC; Angelo Lucarella, Esperto giurista in Dinamiche costituzionali ed europee; Riccardo Burigana, Direttore Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia; Matteo Luigi Napolitano, Storico e Diplomatico, Università degli Studi del Molise; e Maria Gabriella Mieli, Responsabile Relazioni Esterne UPF Italia, moderatrice.

Il convegno si propone di evidenziare come la libertà di fede, credo e coscienza costituisca un elemento fondamentale dei diritti umani, garantendo a ogni individuo la libertà di aderire o meno a una religione o a un’ideologia, di cambiare le proprie convinzioni e di manifestarle apertamente.

Si valuterà inoltre in che modo questo principio favorisca una convivenza pacifica tra le culture impedendo che le diversità di valori, opinioni e credenze siano strumentalizzate per aggravare tensioni economiche, politiche e sociali già esistenti, scatenando e intensificando discriminazioni e violenza.

La discussione approfondirà anche il ruolo dell’Unione Europea nel sostenere questi diritti tramite progetti specifici e opportunità di finanziamento. Questo impegno si realizza sia all’interno del territorio europeo sia a livello internazionale, con l’obiettivo di favorire la pace e combattere l’intolleranza verso fedi e religioni diverse.

Tuttavia, come evidenzieranno gli oratori, la libertà di professare la propria fede, di avere convinzioni personali e di agire in accordo alla propria coscienza è gravemente limitata per milioni di persone che vivono in nazioni in cui questi diritti sono apertamente violati, spesso con scarsa attenzione da parte della comunità internazionale.

Con questo evento, gli organizzatori e i relatori intendono sensibilizzare governi, istituzioni e opinione pubblica affinché si creino le condizioni di tolleranza, solidarietà e rispetto che permettano a ogni individuo di esprimere liberamente le proprie convinzioni senza restrizioni.