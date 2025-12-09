Matera. Presentazione del libro “Casanova. Il seduttore nobile” Solfanelli Editore

AgenPress. Giacomo Casanova: l’uomo che ha sedotto il piacere? Il solito amante furfante? In questo saggio, Pierfranco Bruni dà un’immagine altra che si distanzia dai cliché e dagli stereotipi ormai diventati mito e leggenda.

Viandante e pensatore, egli credeva nella libertà e sapeva fare i conti con la storia. Forte della sua formazione permeata di greco e latino, antirivoluzionario e anti-illuminista, Casanova critica e interpreta il suo tempo, incarna l’essenza del tradizionalista, scava, indaga e si muove fra teologia e filosofia, fra metafisica e antropologia per tentare di comprendere gli errori e disvelare il mistero dell’esistenza che purtuttavia resta inspiegabile.

Pertanto, con Casanova. Il seduttore nobile (Edizioni Solfanelli), Pierfranco Bruni propone un’analisi inedita dell’uomo e del personaggio, capace di restituire la complessità di colui che fu molto più di un tombeur des femmes.

Egli fu un intellettuale, un viaggiatore instancabile, un pensatore acuto e un irriducibile interprete della propria epoca.

Attraverso una narrazione elegante e coinvolgente, Bruni smonta l’immagine del Casanova meramente dongiovanni per restituircene una visione più articolata e sorprendente.

Casanova fu un uomo fuori dal tempo, distante dalle idee dell’Illuminismo e dalle rivoluzioni culturali della sua epoca, un pensatore che preferì la memoria alla ragione, il mito alla modernità.

Il suo viaggio esistenziale, da Venezia alle grandi corti europee, fu il percorso di un uomo che cercava non solo il piacere, ma anche una verità profonda sull’animo umano.

Il libro esplora il rapporto di Casanova con la seduzione, la letteratura, la filosofia e la politica, mettendo in evidenza il suo spirito anticonformista e la sua capacità di reinventarsi costantemente.

Casanova. Il seduttore nobile non è solo un saggio storico-letterario, ma un’opera che invita a riflettere sulla natura della seduzione, dell’identità e del destino.

L’autore ci guida tra i meandri della memoria casanoviana, dai fasti delle corti settecentesche alle malinconiche giornate trascorse nel castello di Dux, restituendoci un ritratto intimo e vibrante di un uomo che fece della sua vita un’arte.

Un libro destinato a chi ama la letteratura, la storia e i grandi personaggi che hanno sfidato il proprio tempo, a chi è affascinato dalle contraddizioni dell’animo umano e a chi vuole scoprire il vero volto di Casanova oltre il mito e le leggende.

Il libro verrà presentato dall’autore presso l’Archivio di Stato di Matera – 18 dicembre 2025 – ore 9.30.

.