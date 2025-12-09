Sequestro preventivo per oltre 60 milioni di euro nei confronti di 6 imprenditori per reati fiscali e riciclaggio

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma e della Compagnia di Nettuno hanno consentito di ricostruire un meccanismo fraudolento fondato sull’acquisizione occulta di oro e preziosi da parte di società operanti nel settore del compro oro

AgenPress. Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, su delega della Procura della Repubblica di Velletri, stanno eseguendo il provvedimento del Tribunale di Velletri – Sezione Giudice per le Indagini Preliminari, con cui è stato disposto il sequestro preventivo di beni e valori per oltre 60 milioni di euro, quale profitto di reato, nei confronti di 6 soggetti, gravemente indiziati, a vario titolo, di reati fiscali e riciclaggio.

In sintesi, le investigazioni, condotte da militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma e della Compagnia di Nettuno, hanno consentito di ricostruire un meccanismo fraudolento fondato sull’acquisizione occulta di oro e preziosi da parte di società operanti nel settore del compro oro, la cui provenienza veniva artificiosamente legittimata tramite fatture per operazioni inesistenti emesse da società cartiere, ovvero mediante simulate compravendite da privati. L’oro così ottenuto era poi ridistribuito a fonderie e imprese compiacenti, inserite nel medesimo circuito illecito, al fine di cancellare ogni traccia della reale origine del metallo.

Le somme generate dalla vendita e dalla fusione del prezioso venivano trasferite a riciclatori mediante assegni sottosoglia, versati in diversi conti correnti. I relativi proventi, venivano poi retrocessi in contanti ai promotori del sistema criminoso attraverso numerosi prelievi frazionati, spesso compiuti nella stessa giornata presso sportelli differenti, con la finalità di eludere ogni possibile attività di monitoraggio.