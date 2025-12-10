Al via la Conferenza Internazionale dell’Alleanza Globale per contrastare il traffico di migranti

AgenPress. Convocata oggi dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen , e dal Commissario per gli Affari interni e la migrazione, Magnus Brunner , la seconda Conferenza internazionale dell’Alleanza globale per contrastare il traffico di migranti.

I partecipanti discuteranno di azioni concrete e risultati nell’ambito di tutti e tre i pilastri dell’Alleanza globale: prevenzione e risposta al traffico di migranti, nonché alternative alla migrazione irregolare.

Il traffico di migranti è sempre più associato a gravi violazioni dei diritti umani e decessi, anche quando avviene via mare. Dal 2014, un numero impressionante di quasi 80.000 persone è annegato o disperso in mare. La perdita di vite umane tra i migranti per mano dei trafficanti sottolinea l’urgente necessità di contrastare il traffico di migranti, utilizzando tutte le misure legali, operative e amministrative disponibili.

Il giorno della Conferenza, il 10 dicembre 2025, è anche la Giornata internazionale dei diritti umani. Un promemoria che il rispetto dei diritti fondamentali è al centro della politica globale di lotta al traffico di migranti e a coloro che mettono a rischio la vita dei migranti.

l traffico di migranti è un’attività criminale globale che richiede una risposta decisa e urgente a livello europeo e globale , attraverso una stretta cooperazione con diversi attori, sia pubblici che privati. La risposta della Global Alliance si concentra su tre pilastri:

Prevenire il traffico di migranti e sensibilizzare sui rischi dell’immigrazione irregolare.

Rafforzare l’applicazione della legge e la risposta e la cooperazione giudiziaria per contrastare le reti criminali di contrabbando e chiamarle a rispondere delle loro azioni.

Promuovere e garantire un accesso effettivo a percorsi legali, come valide alternative alla migrazione irregolare e alle rotte pericolose, e sostenere processi di rimpatrio, riammissione e reintegrazione sostenibile.

Negli ultimi anni, la dimensione online del traffico di migranti è cresciuta in modo significativo, con reti criminali che sfruttano le piattaforme digitali per attrarre potenziali migranti, fornire false narrazioni, coordinare attività illecite, trasferire denaro e nascondere profitti. Questa Alleanza Globale mira a rafforzare la cooperazione internazionale per smantellare queste reti criminali online, proteggere le persone vulnerabili e assicurare i responsabili alla giustizia.

Come ha spiegato la presidente von der Leyen :

Dobbiamo collaborare con le piattaforme dei social media per porre fine all’organizzazione e alla pubblicità online delle operazioni di contrabbando. Dobbiamo collaborare più strettamente con le compagnie aeree […]. Ed è solo andando a caccia di denaro che saremo in grado di rintracciare le reti criminali e tagliare loro le fonti di finanziamento. E abbiamo bisogno di un nuovo sistema di sanzioni specificamente mirato ai trafficanti di esseri umani. Per congelare i loro beni. Per limitare la loro libertà di movimento. Per tagliare i loro profitti.

Dal lancio della Global Alliance nel novembre 2023, l’UE ha adottato diverse iniziative per prevenire e contrastare il traffico di migranti. Sta rafforzando le capacità e la cooperazione con i paesi partner lungo le rotte della migrazione irregolare, finanziando campagne di informazione e sensibilizzazione, collaborando con l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) per promuovere competenze sul traffico digitale e scambiare informazioni in questo settore, e adattando il proprio quadro giuridico e operativo per garantire la capacità di affrontare questa crescente sfida.

L’UE sta inoltre affrontando le cause profonde dell’immigrazione irregolare, contribuendo a creare opportunità di lavoro nei paesi stranieri e promuovendo alternative all’immigrazione irregolare, in particolare attraverso l’avvio di partenariati strategici con i paesi di origine e di transito, nonché di partenariati per i talenti per migliorare i percorsi legali verso l’UE.

In collaborazione con l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNHCR), l’UE sostiene iniziative che promuovono gli obiettivi dell’Alleanza globale in tutto il mondo. Complessivamente, l’UE sta investendo oltre 700 milioni di euro per sostenere le collaborazioni transfrontaliere in corso per prevenire e contrastare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. Queste includono la cooperazione tra autorità di contrasto e giudiziarie, la gestione delle frontiere e campagne di informazione e sensibilizzazione.