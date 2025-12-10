type here...

Amazon verserà 723 milioni di euro all’Agenzia delle Entrate

AgenPress. Amazon ha raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate per versare al fisco italiano 511 milioni di euro per il mancato versamento dell’Iva nel periodo 2019-2021.

Complessivamente Amazon verserà al Fisco italiano 723 milioni. All’accordo da 511 milioni raggiunto mercoledì si aggiungono i 212 milioni versati nei giorni scorsi.

Viene ipotizzato che Amazon, attraverso i suoi poli logistici, abbia movimentato in Italia, con i propri canali di trasporto o con quelli di altre imprese, centinaia di migliaia di prodotti cinesi che, attraverso uno schema societario, sarebbero arrivati in Europa senza pagare Iva e dazi.

