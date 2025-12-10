ICC, Borgonzoni: “Aperta la finestra per accedere alle risorse destinate al Mezzogiorno. Con ‘Cultura Cresce’ un investimento di oltre 151 milioni”

AgenPress. “Una nuova opportunità di sviluppo per gli operatori dell’ecosistema culturale e creativo delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Un intervento che risponde al nostro intento di continuare a sostenere una tra le principali industrie del Paese.
Come anticipato in occasione della presentazione lo scorso 20 novembre al Ministero dell’avviso pubblico ‘Cultura Cresce’, si apre oggi la finestra per inviare le domande di accesso ai contributi – parliamo di un investimento complessivo di oltre 151 milioni di euro – destinati alla realizzazione di progettualità mirate al potenziamento della filiera e ad alimentarne la competitività”.
Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni a proposito del Fondo Imprese Culturali e Creative 2021-2027, previsto dal Programma Nazionale Cultura 2021-2027.
Le domande di agevolazione, redatte secondo quanto indicato nell’avviso pubblico, possono essere presentate a partire da oggi, mercoledì 10 dicembre 2025, esclusivamente attraverso la procedura informatica messa a disposizione da Invitalia. I contributi previsti sono concessi sulla base di una procedura valutativa a sportello. Le domande di agevolazione sono istruite da Invitalia secondo l’ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Maggiori informazioni sul sito della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.